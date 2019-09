Mac Miller: Erneut Verhaftung von zwei Drogendealern

Etwas über ein Jahr nach dem Tod von Mac Miller kam es diese Woche zu zwei weiteren Verhaftung in seinem Fall. Vor einem Jahr, am 7. September 2018, wurde Mac Miller tot in seiner Villa in Los Angeles gefunden. Der Rapper verstarb im Alter von nur 26 Jahren an einer Überdosis aus Alkohol, Drogen und Schmerzmitteln.

Wie die Autopsie ergab, wurden die Drogen, die dem Musiker sein Leben kosteten, mit dem gefährlichen Wirkstoff Fentanyl gestreckt. Die Polizei sucht seitdem nach den Verantwortlichen. Nun gelang ihnen eine zweite und dritte Verhaftung, wie die Website „NME“ berichtet.

Verhaftung von zwei Drogendealern

In den vergangenen September-Wochen nahmen die Beamten drei Männer fest. Anfang September schnappten sie sich den Drogen-Dealer Cameron James Pettit, der Mac Miller die Tabletten verkaufte und drei Wochen später einen Mann namens Ryan Reavis.

Bei der Hausdurchsuchung von Reavis Zuhause in Arizona fand die Polizei Drogen, eine ärztlichen Verschreibungsblock, drei Schusswaffen mit dazugehörigen Schalldämpfer und Munition.

Reavis soll die gefährlichen Pillen nicht an Pettit direkt gegeben haben, sondern über den ebenfalls diese Woche verhafteten Stephen Walter.

Schlag gegen den Hintermann

Sollte dies alles stimmen, gelang dem LAPD mit der Verhaftung von Reavis ein Schlag gegen einen sogenannten Hintermann. Also eine Person, die im Hintergrund die Fäden zieht, während auf der Straße nur die kleinen Fische zu sehen sind.

Die jetzigen Ermittlungen können Mac Miller natürlich nicht zurück ins Leben holen, aber dafür weitere Todesfälle verhindern.