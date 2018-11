Mac Miller: Geheimer Instagram-Account entdeckt!

Donnerstag, 29. November 2018 12:38 Uhr

Mit der Entdeckung seines geheimen Instagram-Accounts tritt die humorvolle Seite des verstorbenen Rappers Mac Miller noch einmal deutlich zutage.

Der zu früh verstorbene Rapper Mac Miller hatte unter dem Decknamen @cloudywithachanceofawesome69 einen satirischen Instagram-Account betrieben. Darin verkörperte er sein Alter Ego „Lars“, einen etwas debilen Fan von E-Zigaretten und Dampfen im Allgemeinen. Den Account hatte er erst im Juli 2017 aufgesetzt und zehn Posts veröffentlicht, die – in „Lars'“ Worten – „super-dopen Content“ versprechen.

Mac Miller als Chamäleon

Mac Miller war bekannt dafür, gerne andere Identitäten anzunehmen, zu seinen Kunstfiguren gehörten Delusional Thomas, Larry Fisherman und Easy Mac.

Der 26-jährige Rapper und Ex-Freund von Ariana Grande war am 7. September tot in seinem Studio in Kalifornien aufgefunden worden. Als Todesursache gilt ein Cocktail aus Fentanyl, Kokain und Alkohol. (CI)