Macaulay Culkin ist erstmals Vater geworden

Macaulay Culkin ist jetzt Vater eines Sohnes. (cos/spot)

12.04.2021 19:54 Uhr

Macaulay Culkin und seine Partnerin Brenda Song sind Eltern geworden. Ihr Sohn Dakota soll bereits vergangene Woche zur Welt gekommen sein.

Schauspieler Macaulay Culkin (40) genießt das Elternglück. Der „Kevin – Allein zu Haus“-Star ist Vater eines Sohnes geworden.

Wie das Männermagazin „Esquire“ berichtet, habe Partnerin Brenda Song (33, „Hotel Zack & Cody“) bereits am 5. April einen Jungen zur Welt gebracht. Der Name des Kleinen: Dakota Song Culkin, vermutlich in Anlehnung an Culkins jung verstorbene Schwester Dakota (1978-2008).

Für beide Schauspieler ist es das erste Kind. Sie lernten sich bei Dreharbeiten zu dem Film „Changeland“ (2019) kennen und verliebten sich. Dem Magazin bestätigte das Paar die Geburt seines Sohnes mit den Worten „Wir sind überglücklich“.

Weltkarriere als Kinderstar

Macaulay Culkin war Anfang der 1990er Jahre einer der international bekanntesten Kinderdarsteller. Mit seiner Rolle als Kevin in den Komödien „Kevin – Allein zu Haus“ (1990) und „Kevin – Allein in New York“ (1992) gelangte er schnell zu Weltruhm.

1991 hatte er in dem legendären Musikvideo „Black or White“ von Michael Jackson einen Gastauftritt. Am 14. November 1991 lief der Clip zum ersten Mal im Fernsehen, der wurde zeitgleich in 27 Ländern gesendet und hatte rund 500 Millionen Zuschauer. (Spot on News/KT)