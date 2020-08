27.08.2020 08:00 Uhr

Macaulay Culkin schockt Twitter

"Hey Leute, wollt ihr euch alt fühlen? Ich bin 40": Schauspieler Macaulay Culkin feierte seinen runden Geburtstag mit einigen witzigen Tweets.

Macaulay Culkin feierte seinen 40. Geburtstag mit einer Reihe von Tweets. „Hey Leute, wollt ihr euch alt fühlen? Ich bin 40“, schrieb der Schauspieler und fügte hinzu: „Gern geschehen.“ Tatsächlich schien er damit einige User zu schockieren – schließlich verbinden Culkin wohl die meisten Menschen mit der Rolle des Kevin McCallister aus „Kevin – Allein zu Haus“. Damals war er zehn…

Hey guys, wanna feel old? I'm 40. You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

„Ich hatte einen großartigen Tag und dann finde ich heraus, dass Macaulay Culkin heute 40 Jahre alt geworden ist und ich alt werde“, twitterte Paul O’Sullivan von der Band Greywind – zusammen mit einem Video von einem Mann, der von einem Pferd getreten wird. „Verdammt … 40? Ok … Zeit sich abzumelden …“, lautete einer der zahlreichen anderen Kommentare auf Twitter.

„Zeit für meine Midlife-Crisis“

Culkin erklärte in einem weiteren Tweet: „Es ist mein Geschenk an die Welt: Ich verursache, dass Menschen sich alt fühlen. Ich bin kein Kind mehr, das ist mein Job.“ Zudem scherzte er über seinen Geburtstag: „Seit ich 40 bin, denke ich, es ist an der Zeit, meine Midlife-Crisis zu starten. Ich denke darüber nach, mit dem Surfen zu beginnen. Habt ihr weitere Vorschläge?“

Glückwünsche kamen unterdessen von Culkins prominenten Freunden. Sein Patenkind Paris Jackson (22) gratulierte auf Instagram mit mehreren gemeinsamen Fotos, und auch Sarah Michelle Gellar (43) blickte in ihren Instagram-Storys auf ihre Freundschaft mit dem Schauspieler zurück: „Alles Gute zum Geburtstag. Ich kenne dich zu viele Jahre, um sie zu zählen, aber du bist wie ein guter Wein…“

Quelle: instagram.com

(hub/spot)