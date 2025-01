Für Bestseller-Verfilmung Machen Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio wieder gemeinsame Sache?

SpotOn News | 23.01.2025, 14:00 Uhr

Regisseur Martin Scorsese und Schauspieler Leonardo DiCaprio gelten als Hollywood-Traumduo. An einem Projekt beißen sie sich nun aber schon seit Jahren die Zähne aus. Bis jetzt?

Dass Regie-Legende Martin Scorsese (82) und Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio (50) gerne zusammenarbeiten, dürfte selbst Kino-Muffeln inzwischen bekannt sein. Anscheinend hat das Duo nun – und nach einigen Irrungen und Wirrungen – das nächste gemeinsame Projekt vor Augen. Wie die US-amerikanische Branchenseite "Deadline" berichtet, hat 20th Century Studios die beiden Hollywood-Schwergewichte für eine Adaption des Bestsellers "The Devil in the White City" von Erik Larson (71), hierzulande unter dem Titel "Der Teufel von Chicago" veröffentlicht, angefragt.

Sowohl Scorsese als auch DiCaprio verbindet eine lange Geschichte mit dem Material. Der Schauspieler wollte die True-Crime-Story bereits 2010 über seine hauseigene Firma Appian Way Productions als Film umsetzen und eine der Hauptrollen übernehmen. Daraus wurde jedoch ebenso wenig etwas, wie aus einer 2019 geplanten Hulu-Serie, bei der DiCaprio und Scorsese zusammen als Produzenten und Keanu Reeves (60) als Hauptdarsteller fungieren sollten. Nun werde laut "Deadline" ein weiterer Versuch unternommen, den Stoff endlich auf Leinwand zu bannen.

Davon handelt die Vorlage

Die Buch-Vorlage spielt Ende des 19. Jahrhunderts und erzählt unter anderem die Geschichten der realen Männer Daniel H. Burnham (1846-1912) und H. H. Holmes (1861-1896). Burnham gilt als visionärer Architekt und Städteplaner, der sich 1893 durch die Gestaltung der Weltausstellung in Chicago und von diversen Hochhäusern in New York einen Namen machte.

Ungleich negativer trug sich Henry Howard Holmes in die Geschichtsbücher ein: Er zählt zu den ersten Serienmördern der USA, morbide Sagen ranken sich um ihn. In der Popkultur ist er für sein sogenanntes "Murder Castle" bekannt, ein Haus, in dem sich angeblich diverse Mordfallen befunden haben sollen. Entsprechende Sensationsberichte von damals wurden jedoch ins Reich der Fabeln verwiesen.

Ob es dieses Mal mit einer Verfilmung klappen wird? Um ein Herzensprojekt von Scorsese und DiCaprio scheint es sich jedenfalls zu handeln. Zuvor arbeiteten sie schon als Regie/Schauspieler-Gespann für "Killers of the Flower Moon", "The Wolf of Wall Street", "Shutter Island", "The Departed", "The Aviator" sowie "Gangs of New York" zusammen.