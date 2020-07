Samstag, 25. Juli 2020 17:09 Uhr

Machen oder lieber lassen: Drake zeigt seinen Sommerbody 2020

Mit neuen Tattoos, großen Muskeln und einre sexy Sommerbräune präsentiert sich Rapper Drake stolz auf Instagram.

Wie wir alle genießt auch Drake (33) gerade die heißen Sommertemperaturen. Der Rapper verbringt die Corona-Zeiten ohne Interviews, Konzerte und Pressetermine aus der paradiesischen Karibik-Insel Barbados. Seine Fans hält er selbstverständlich über Instagram stets auf dem Laufenden.

Quelle: instagram.com

Schöner als je zuvor

Sehr zur Freunde vor allem seiner Millionen von weiblichen Fans, denn der angebliche Ex-Freund von Rihanna (32) sieht besser aus als je zuvor. Die Sängerin fragt sich bei diesem Anblick vielleicht, ob sie den vierfachen Grammy-Gewinner zu früh abgesägt hat. Nach Jahren des Flirtens datete die Superstars für wenige Monate im Sommer 2016.

Die Trennung soll dem Musiker das Herz gebrochen haben. Aber hey, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und seit dem endgültigen Aus mausert sich Drake zudem immer mehr zum Schnittchen.

Drake und seine sexy Pics auf Instagram

Seine aktuellen Fotos aus dem Urlaub kann man eindeutig in die Kategorie „Thirst-Trap“ einordnen (zu deutsch: sexy Bilder, die man auf Instagram und Co postet, um andere auf sich gierig zu machen).

Quelle: instagram.com

Seine Postings und Storys sind prall gefüllt mit wunderschöner, sonnengebräunter Haut und zahlreichen Tattoos, die sich über Berge von definierten Muskeln spannen. Der Rapper kann uns erzählen, was er will, er feiert sich und seinen Look gerade selbst hart.

Früher handelt es sich bei Drake durchaus eine Geschmackssache, er punkte allerdings mit seiner schönen Musik und seinem herzlichen Lächeln. Diesen Sommer lässt sich die Frage „Machen oder Lassen“ recht schnell und einfach beantworten.