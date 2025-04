Stars Machine Gun Kelly: Er klärt die Verwirrung über den angeblichen Babynamen seiner Tochter auf

Machine Gun Kelly - Feb 2023 - 65th GRAMMY Awards - Los Angeles, California - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2025, 09:00 Uhr

Die Stars werden den Namen ihres Babys verkünden, sobald sie bereit dazu sind.

Machine Gun Kelly und Megan Fox werden den Namen ihres Babys verkünden, sobald sie bereit dazu sind.

Das ehemalige Paar begrüßte am 27. März eine Tochter auf der Welt, doch die Ankündigung der schönen Neuigkeiten durch den ‚Emo Girl‘-Sänger hatte für Verwirrung über den Namen ihres Nachwuchses gesorgt.

Die Fans glaubten daraufhin zunächst, dass die frischgebackenen Eltern ihr Kind „Celestial Seed“ genannt hätten. MGK stellte jetzt aber klar, dass dies nicht der Fall sei. Der Musiker teilte den Screenshot eines TikTok-Videos zur Geburt seiner Tochter und schrieb am Montag (30. März) in seiner Instagram-Story: „Wartet Mal, Leute … ihr Name ist nicht „Celestial Seed“. Ihre Mutter wird euch den Namen sagen, wenn wir bereit dazu sind.“ Die Verwirrung über den angeblichen Babynamen war entstanden, nachdem der Star, der mit seiner ehemaligen Partnerin Emma Cannon zudem die 15-jährige Tochter Casie hat, ein Video von sich und seiner kleinen Tochter gepostet hatte. Der Star betitelte den Beitrag mit den Worten: „Sie ist endlich da!! Unser kleiner „Celestial Seed“. 27.03.25.“ Am Tag nach der Geburt gab MGK bekannt, dass er die Musik komponiert habe, die während der Entbindung seiner Tochter lief.