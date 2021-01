08.01.2021 20:15 Uhr

Machine Gun Kelly: Neuer Trailer zum Pop-Punk-Musical „Downfalls High“

Bereits vor einigen Wochen hat Machine Gun Kelly ein ganz besonderes Projekt angekündigt: “Downfalls High”.

Was sich genau hinter dem Titel verbirgt, hat ein US-amerikanischer Rapper, Sänger, Songwriter und Schauspieler allerdings nur angedeutet, jetzt folgt endlich ein zweiter Trailer – und schoss direkt auf Platz 7 der YouTube Trendcharts.

Der Trailer von “Downfalls High” deutet ein Teenager-Coming-of-Age-Drama an. Die Figuren porträtieren ein junges Paar in der High School. Die meisten Details über den Musikfilm sind derzeit noch weitesgehend geheim. Kelly selbst verriet aber, dass der Film wie „Grease“ sei, nur eben als Pop-Punk-Musical. Ab dem 16. Januar soll man den Film für zunächst 72 Stunden auf Facebook sehen können.

„Ich habe es gerade mal in vier Tagen mit Mod Sun gedreht“, bestätigte Machine Gun Kelly letztes Jahr im Interview mit dem „New Musical Express“. „Ich habe zum ersten Mal Regie geführt. Es war fast so, als würde man 14 Musikvideos hintereinander drehen, aber mit einer Erzählung, die nichts mit meiner persönlichen Lebensgeschichte zu tun hat.“ Weiter verriet der angesagte Popstar: „Es konzentriert sich auf andere Charaktere, und dann sind ich und [Travis Barker] nur die Erzähler. Es ist ein interessantes Konzept, weil es noch nie für ein Album gemacht wurde, abgesehen von Pink Floyds ‚The Wall‘. “

Das Jahr 2021 startet für Maschine Gun Kelly furios

Der 30-Jährige Superstar und bekanntlich angeblich neue Lover von Schauspielerin Megan Fox startet also mit einiges Highlights in die Saison 2021. So war er in dieser Woche beispielsweise in der renommierten Late Night Show bei Jimmy Kimmel zu Gast. Dort lieferte er eine packende Performance ab.

Bei Kimmel performte er komplett im Alleingang drei Songs. Hier ist das Video:

Album-Lob von Kritikern und Fans

Die Kritiker und Fans sind sich einig: Machine Gun Kelly hat mit seinem neuen Album “Tickets To My Downfall” ein Album veröffentlicht, von dem man nicht genug bekommt. Der Musiker hat damit einen persönlichen Meilenstein abgeliefert: Das Album schoss in den USA direkt von 0 auf Platz 1 in den Billboard Charts! Von Downfall kann also keine Rede sein. Zum ersten Mal steht MGK an der Spitze der Charts – und sicher nicht zum letzten Mal.