MacKenzie Scott: Ex-Frau von Amazon-Chef Bezos hat wieder geheiratet

08.03.2021 11:59 Uhr

Die Autorin MacKenzie Scott, die Ex-Frau von Amazon-Boss Jeff Bezos, hat wieder geheiratet. Ihr neuer Mann ist ein Lehrer aus Seattle.

Die Autorin MacKenzie Scott (50) hat rund zwei Jahre nach der Trennung von Jeff Bezos (57) erneut geheiratet. Ihr neuer Ehemann ist Dan Jewett, ein Lehrer aus Seattle. Das Paar machte diesen Schritt in einem Statement an die Spenden-Organisation „Giving Pledge“ bekannt. Scott arbeitete 25 Jahre gemeinsam mit Bezos an dem Aufbau des Online-Versandhauses Amazon und war eine der allerersten Angestellten dort. Nach der Trennung Anfang 2019 und der darauffolgenden Scheidung im April 2019 erhielt sie ein Aktienpaket im Wert von rund 32 Milliarden Euro.

Sie kündigte wenig später an, einen Großteil der Summe, mindestens aber die Hälfte, an gemeinnützige Organisationen spenden zu wollen. Im Zuge ihrer Schenkungen wurde sie Mitglied von „Giving Pledge“, eine von Bill Gates (65) gegründete Spendenorganisation für Superreiche. Lange galt Scott nach der französischen Industriellen-Erbin Francoise Bettencourt Meyers (67) als die zweitreichste Frau der Welt.