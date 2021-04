Madonna: Das Drehbuch zum Biopic ist fertig

03.04.2021 11:20 Uhr

Autorin und Oscar-Preisträgerin Diablo Cody hat das Drehbuch für Madonnas Biopic fertiggestellt.

Die „Juno“-Autorin arbeitete das gesamte letzte Jahr am Skript für den autobiografischen Film der 62-jährigen Queen of Pop. Nun haben die beiden eine erste Version an das Produktionsstudio „Universal“ geschickt, das den Streifen finanzieren wird.

Madonna führt Regie

Ein Insider verriet gegenüber „Entertainment Weekly“, dass Cody „ihre Arbeit vollendet“ habe und bereits „das nächste Projekt“ angehe. Madonna hatte den Film, bei dem sie selbst Regie führen wird, bereits vor einiger Zeit angekündigt. Damals sagte sie in einem Statement: „Ich will die unglaubliche Reise rüberbringen, die ich als Künstlerin, als Musikerin, als Tänzerin hinter mir habe – ein Mensch, der versucht, seinen Weg in der Welt zu finden. Der Fokus des Films wird immer die Musik sein. Musik hat mich voran getrieben und mich am Leben gehalten.“

„Wer könnte das besser als ich“

Weiter sagte sie: „Es gibt so viele noch nicht erzählte, inspirierende Geschichten und wer könnte die besser erzählen als ich. Es ist essentiell, dass die Achterbahnfahrt meines Lebens mit meiner Stimme und in meiner Vision erzählt wird.“

Amy Pascal wird mit ihrem Unternehmen „Pascal Pictures“ ebenfalls als Produzentin des Biopics über Madonna fungieren. Über das anstehende Projekt sagte sie in einem Statement: „Ich kenne Madonna seit wir ‚Eine Klasse für sich‘ zusammen gemacht haben und ich kann mir nichts Aufregenderes vorstellen, als mit ihr und Diablo zusammen zu arbeiten, um ihre echte Lebensgeschichte auf die große Leinwand zu bringen.“

Madonna: Ihre bekanntesten Filme

1985: Susan … verzweifelt gesucht (Desperately Seeking Susan)

1986: Shanghai Surprise

1990: Dick Tracy

1992: Eine Klasse für sich (A League of Their Own)

1993: Body of Evidence

1995: Four Rooms

1996: Evita

2001: Star (The Hire: Star) (Kurzfilm für BMW)

2002: James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag (Die Another Day)

2002: Stürmische Liebe – Swept Away

2011: W.E.