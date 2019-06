Madonna: Goldene Nadeln an der Vagina brachten schon als Teenager Ärger

Sonntag, 16. Juni 2019 15:11 Uhr

Madonna hat sich schon als Teenager entblößt um zu provozieren. Dass die ‘Like A Virgin’-Interpretin gerne im Mittelpunkt steht, ist wohl nichts Neues. Doch dass dieses Bedürfnis schon früh in ihrer Jugend begann, war bislang noch nicht bekannt.

Das offenbarte die Popdiva jetzt aber in einem Interview mit ‘BBC Radio 2’. Dort erinnerte sie sich an ihre Tanzausbildung, die sie mit 19 Jahren, kurz nach ihrem High School-Abschluss, besuchte. Damals habe sie, um zwischen den anderen Tanzschülern aufzufallen, einen eigenartigen Schritt gewagt, so der Popstar in dem Video: „Einmal habe ich meinen Gymnastikanzug im Schritt komplett aufgerissen und dann habe ich das Loch mit kleinen goldenen Sicherheitsnadeln von meiner Vagina bis zu meinem Po wieder zugepinnt.“

Quelle: instagram.com

Keine Schublade

Das alles habe sie nur getan, um zur Schulleiterin Martha zitiert zu werden, was ihr am Ende auch geglückt sei. Und trotz Fehlverhaltens sei die Beamtin durchaus begeistert von Madonna gewesen: „Ich habe gemerkt, dass sie meine Unverfrorenheit und mein umtriebiges Verhalten bewundert hat.“

Vor wenigen Tagen erst hatte die 60-Jährige im Interview mit ‘The Dan Wootton Interview’ erklärt, dass sie sich sexuell gesehen nicht festlegen lassen möchte: „Ich fühle mich heute so wie ich mich immer im Bezug auf meine sexuelle Identität gefühlt habe. Ich mag Labels nicht, also will ich nicht in eine Schublade gesteckt oder irgendetwas genannt werden. Aber ich freue mich, dass Leute die Freiheit genießen, sagen zu können, wen sie lieben oder was sie sein wollen.“

Zwangsneurose

Übrigens gestand die 60-Jährige jüngst, dass sie unter einer Zwangsstörung (Obsessive–compulsive disorder) leide. „Ich habe Ocd. Oh ja, ich kann ungemachte Betten und unordentliche Zimmer und nachts das Licht anlassen nicht leiden“, verriet sie in der australischen TV-Show ‚Sunrise‘. „Unordnung gibt es nur in der Küche.“

Ihre sechs Kinder ficht das offenbar nicht an: „Ich sage zu ihnen, dass sie aufräumen sollen, aber sie hören nicht auf mich.“