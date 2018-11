Madonna: Lourdes mit Nippeln und Achselhaaren auf dem Teppich

Mittwoch, 7. November 2018 11:58 Uhr

Bei Madonna fällt der Apfel nicht weit vom Stamm, auch ihre Tochter Lourdes provoziert gerne mit nackter Haut. Wie einst ihre berühmte Mama in den 80er-Jahen.

Beim CFDA/Vogue Fashion Fund Awards in New York erschien die 22-jährige in einem weißen Kleid von „Luar“, dass obenherum, zumindest teilweise, transparent war und die Sicht auf ihren rechten Nippel freigab. Völlig selbstbewusst und im besten Wissen, dass jeder ihr Knöspchen sehen kann, posierte Lourdes für die Fotografen.

Quelle: instagram.com



Mama Madonna ist stolz

Ein weiterer Hingucker waren Lourdes nicht rasierte Achseln, aber das ist heutzutage schon fast keine Seltenheit mehr.

Andere Mütter würden sicher bei solchen Bildern an die Decke gehen, doch Madonna platzt vor Stolz. Sie selbst ist altbekannte Befürworterin von Körperbehaarung und zeigte sich schon vor vielen Jahren mit Busch!

Quelle: instagram.com