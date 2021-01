12.01.2021 11:35 Uhr

Madonna reist trotz Corona-Pandemie um die Welt

Madonna lässt sich von der Corona-Pandemie keinen Strich durch ihre Reisepläne machen. Innerhalb zwei Wochen setzte sie ihren Fuß in fünf verschiedene Länder.

Die Queen of Pop Madonna (62, „4 Minutes“) scheint trotz Corona-Pandemie weiter an ihrem Jetset-Leben festzuhalten. Seit Weihnachten soll die Künstlerin nun schon auf Reisen sein, wie die britische „The Sun“ berichtet. Demnach habe der mehrwöchige Trip der Sängerin am 24. Dezember mit einem Flug von Los Angeles nach London begonnen, wo ihr ältester und leiblicher Sohn Rocco lebt. Der 20-Jährige stammt aus Madonnas geschiedener Ehe mit Regisseur Guy Ritchie (52, „Sherlock Holmes“).

Der angebliche Reiseplan der 62-Jährigen: fünf Länder in zwei Wochen. Begleitet werde sie nicht nur von Sohn Rocco, auch ihre vier Adoptivkinder David Banda (15), Mercy James (14) sowie die Zwillinge Estere und Stella (8) sollen mit von der Partie sein. Ebenso wie Madonnas neuer Freund und Tänzer Ahlamalik Williams (26).

Corona-Tests sind ein Muss

Nach den gemeinsam verbrachten Weihnachtsfeiertagen sei die Familie aufgebrochen. Am 28. Dezember soll ihr Flieger Richtung Malawi in Ostafrika gestartet sein, mit eintägigem Zwischenstopp im ägyptischen Assuan. Insgesamt eine Woche habe die Queen of Pop im Heimatland ihrer Adoptivkinder verbracht.

Bilder und Videos bei Instagram zeigen die Künstlerin unter anderem beim Singen und Tanzen mit den Einheimischen, beim Besuch eines von ihr gegründeten Krankenhauses sowie beim Durchführen eines Corona-Tests. Eine der Familie nahestehende Quelle habe „The Sun“ versichert, dass Madonna sowie ihre Begleiter regelmäßig auf das Virus getestet würden, um eine sichere Reise zu garantieren.

Wo sich die Künstlerin derzeit aufhält? Am 6. Januar sei sie in Kenia eingetroffen, wo sie mit ihrer Familie unter anderem an einer Safari teilgenommen haben soll. Auch aus diesem Land sendete die 62-Jährige ihren Instagram-Followern jüngst Grüße, indem sie ein Video von sich teilte, das sie während eines nächtlichen Bades unter freiem Himmel zeigt.

