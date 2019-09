Madonna: Schockiert mit neuer Bühnenshow

Die Meisterin der Provokation ist wieder auf Tour! Mit ihrer neuen Bühnenshow schafft Madonna (61) es einmal wieder ihr Publikum zu schockieren!

Am Dienstag dieser Woche eröffnete die „Queen of Pop“ Madonna ihre große „Madame X“-Tour in New York City. Der erste Schock für die glücklichen 2000 Fans kam gleich zu Beginn: Handy-Verbot. Die Pop-Ikone hat nämlich keinen Bock für ein Meer auf Smartphones zu performen. Sie will die Gesichter ihrer Fans sehen können.

Wegen des Handyverbots gibt es daher auch nur sehr wenige Live-Aufnahmen von der Show. Von einigen Konzertbesuchern war aber zu erfahren, dass die Show einer Aneinanderreihung an gewagten Provokationen gleichkommt.

Sexperformance & Donald Trump

Madonna wäre nicht Madonna, wenn ihre Show nicht von Sex dominiert wäre. Wie die Zeitung berichtet, performte die Künstlerin auf der Bühne eine kleine Masturbations-Show und machte sich über die gerüchteweise sehr geringe Penislänge von US-Präsident Donald Trump (73) lustig.

Trotz des späten Showbeginns um 22.30 Uhr waren auch ihre erst sieben Jahre alten Zwillingstöchter Stella und Esther Teil der Show. Madonna richtete sich fragend an ihre Tocher Stella: „Willst du dem Publikum etwas sagen?“. Die Kleine antwortete: „Me Too“, woraufhin ihre Zwillingsschwester Esther zu ihr trat und sie gemeinsam riefen: „You’re not my b***h“.

Eine klare Anspielung an die immer noch top aktuelle #MeToo-Debatte, ausgelöst durch den Skandal um Harvey Weinstein (67).

Quelle: instagram.com



Intime Theatertour

Aber nicht nur ihre gewagten Provokationen machen die „Madame X“-Tour zu einer ganz besonderen Konzertreihe. Denn anstatt die großen Hallen auszuverkaufen, entschied sich Madonna für eine Theatertour.

Alle Show finden in kleinen, intimen Theater-Locations statt, die jeweils nur um die 2000 Plätze fassen. Zudem stoppt die sechsfache Mutter nicht in etlichen Städten für eine Show, sondern lediglich in einer Handvoll, wo sie dann aber auch zwischen drei und 14 Abende auftritt.

Die intime Theater-Tour kommt leider nicht nach Deutschland. Wer die Show sehen will, muss sich einen Trip nach Paris, London oder Lissabon gönnen.