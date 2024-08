"Gott sei Dank für dich" Madonna: Sentimentale Worte zum 24. Geburtstag ihres Sohnes

Rocco Ritchie ist eines von Madonnas sechs Kindern. (paf/spot)

SpotOn News | 12.08.2024, 12:09 Uhr

Zum 24. Geburtstag ihres ältesten Sohnes zeigt sich Madonna auf Instagram ganz emotional. Die sechsfache Mutter gratuliert Rocco Ritchie mit einer Bilderstrecke und einer liebevollen Botschaft.

Die Sängerin und sechsfache Mutter Madonna (65) hat ihrem ältesten Sohn Rocco Ritchie (24) mit liebevollen Worten zum Geburtstag gratuliert. Der gemeinsame Sohn von ihr und Regisseur Guy Ritchie (55) wurde am Sonntag (11. August) 24 Jahre alt. "Ich liebe dich – bis in alle Ewigkeit", verspricht sie dem Künstler in ihrem Instagram-Beitrag.

"Danke, dass du mich wieder gewählt hast"

"Happy Birthday Rocco – der lange und kurvenreiche Weg durch all deine vielen Launen und Veränderungen war stürmisch und voller Überraschungen", schreibt die Queen of Pop in ihrem Geburtstagsgruß. Trotzdem hätte Roccos Neugier und die Kunst die beiden immer miteinander verbunden. "Gott sei Dank für die Kunst. Gott sei Dank für dich", ergänzt sie. "Wir sind seit vielen Lebenszeiten zusammen. Danke, dass du mich wieder gewählt hast."

Zu ihrer Nachricht teilt sie 20 Bilder. Ihre Follower können Rocco darauf beim Aufwachsen zusehen. Schon das erste Foto zeigt die Verbundenheit zwischen ihr und ihrem Sohn: Die Sängerin gibt ihm eine innige Umarmung, während er sie auf den Scheitel küsst. Wie die Schnappschüsse weiter zeigen, fand Rocco seine Leidenschaft schon im Kindesalter. Der Maler ist mehrmals mit einem Pinsel in der Hand vor einer Leinwand zu sehen. Auch zwei seiner Kunstwerke stellt sie im Beitrag stolz zur Schau.

Madonna teilt seine Liebe zur Kunst

Es ist nicht das erste Mal, dass die "Like a Prayer"-Sängerin ihren Support für den Künstler öffentlich zeigt. Im April teilte sie einige Bilder von sich und vier ihrer weiteren Kinder bei einer Ausstellung von Rocco. Sie sei "so froh", an ihrem freien Abend seine Gemälde genießen zu können, kommentierte sie die Fotoreihe. "So stolz!", freute sie sich über den Erfolg ihres Sohnes. Neben Rocco hat sie mit Tochter Lourdes Leon (27) ein zweites leibliches Kind. Zudem ist Madonna die Adoptivmutter von Sohn David Banda (18), Tochter Mercy James (18) und den Zwillingsschwestern Stella und Estere (11).