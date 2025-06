Musik Madonna stellt Fans Veronica Electronica vor

Madonna at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2025, 11:00 Uhr

Madonna hat ihren Fans ihr Alter Ego Veronica Electronica vorgestellt, während sie sich auf die Veröffentlichung des gleichnamigen Remix-Albums vorbereitet.

Der Pop-Superstar hat verraten, dass sie den Namen während der Arbeit an ihrem 1998er-Album ‚Ray of Light‘ mit dem Produzenten William Orbit verwendet hat. Nun hat sie ihrem neuen Remix-Album diesen Titel gegeben. Die Platte enthält neue Versionen von Titeln des von der Kritik gefeierten Albums von 1998.

In einem Post auf Instagram erklärte Madonna: „Die Produktion meines ‚Ray of Light‘-Albums war ein bahnbrechender Moment in meinem Leben als Künstlerin. Ich machte eine riesige Metamorphose durch.“ Damals hatte sie gerade ihre Tochter Lola zur Welt gebracht und ihren spirituellen Weg gefunden. „Ich war bereit, eine neue Haut abzulegen und einen weniger befahrenen Weg zu gehen. Ich wagte mich mit William Orbit in die elektronische Musik und erschuf ein Alter Ego, indem ich einen meiner Namen annahm und Veronica Electronica war geboren. Lerne meine bessere Hälfte kennen.“

Madonna fügte ein Video hinzu, das eine KI-generierte Version ihres jüngeren Ichs zeigt, das das Veronica Electronica Remix-Album ankündigt. Die KI-Madonna sagte: „Ich bin nicht real. Ich bin nur eine künstliche Intelligenz, aber ich möchte euch sagen, dass das Album Veronica Electronica bald erscheinen wird. Es ist das lang erwartete Remix-Album aus der ‚Ray of Light‘-Ära.“ Veronica Electronica enthält acht seltene und bisher unveröffentlichte Remixe des Albums von Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha, BT und Victor Calderone. Es enthält auch eine neue Version des Titeltracks sowie ‚Drowned World/Substitute for Love‘, ‚Nothing Really Matters‘, ‚Frozen‘ und ‚The Power Of Good-Bye‘. Das Album wird am 25. Juli digital und als Teil des Projekts von Madonnas Silver Collection, das ihren Katalog in limitierter Auflage herausbringt, auf einer silbernen Vinyl veröffentlicht.