Madonna stinksauer auf Journalistin – neues Video „Dark Ballet“

Madonna (60) musste in letzter Zeit viel Kritik einstecken und pfefferte nun auf Instagram zurück. Seit Wochen reißen die Schlagzeilen nach ihrem durchwachsenen ESC-Auftritt nicht ab, sodass sogar ihr neues Album „Madame X“ etwas in den Hintergrund gerät. Die ersten Verrisse sind jedoch bereits erschienen.

Die „New York Times“ veröffentlichte ein nicht sonderlich schmeichelhaftes Porträt von Madonna. Am Donnerstag reagierte sie dann auf Instagram zu dem Artikel. Sie habe einem Artikel und mehreren Besuchen der Journalistin zugestimmt und sei nun schwer enttäuscht.

Zu alt für Showbiz?

Madonna fühle sich „vergewaltigt“, sie schreibt: „Die Journalistin die den Artikel geschrieben hat, hat Tage, Stunden und Monate mit mir verbracht und wurde in eine Welt eingeladen, die viele niemals zu Gesicht bekommen. Ich bereue, auch nur fünf Minuten mit ihr verbracht zu haben. Ich fühle mich vergewaltigt. Und ja, ich darf diese Analogie verwenden, weil ich mit 19 vergewaltigt wurde. Zu sagen, ich wäre enttäuscht von dem Artikel, wäre eine Untertreibung.“

Madonna rege es auf, dass sich die Journalistin auf ihr Alter festgebissen habe und immer wieder darauf rum ritt: „Die niemals endenden Kommentare über mein Alter, das niemals erwähnt worden wäre, wäre ich ein Mann.“

„Dark Ballet“

Grigoriadis schrieb in ihrem Artikel, dass Madonna eine sechzigjährige Frau im Musikbusiness sei, die auf Biegen und Brechen versuche, mit Künstler die „zwei Generationen jünger“ seien, an alte Erfolge der 80er anzuknüpfen.

Vor sechs Wochen gab die Sängerin eine Interviewrunde für eine Handvoll auserwählte Journalisten. Die Plattenfirma achtet offenbar ganz genau darauf, wer das jetzt verbreiten darf. „Es soll schließlich um Musik gehen“, so ein Insider zu klatsch-tratsch.de. Zahlreiche bekannte deutsche Medien wurden von der branchenüblichen Verbreitung ausgeschlossen.

Inzwischen hat die Popdiva ihr neues Video „Dark Ballet“ veröffentlicht. Das Hamburger Magazin ‚Der Spiegel‘ schreibt dazu: „Madonna gibt zu dieser seltsamen, schwirrenden ‚Zauberer von Oz‘-Musik die wicked witch und erzählt schwer atmend von einem Sturm, der nicht nur in der Luft liege, sondern in uns allen wüte. Und am Ende pustet dieser Sturm dann auch tatsächlich den Hörer aus diesem eigenartigen Song heraus wie der böse Wolf die drei kleinen Schweinchen. Huffin‘ and puffin‘.“