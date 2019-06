Madonna: Was die Kinder bei ihr verändert haben

Freitag, 14. Juni 2019 08:13 Uhr

Madonna ist durch ihre Kinder zu einem besseren Menschen geworden. Die 60-jährige Sängerin zieht alleine sechs Kinder groß. Lourdes (22), Rocco (18), David und Mercy James (beide 13) sowie Estere und Stelle (beide 6) haben ihr laut eigener Aussage dabei geholfen, eine gute Mutter zu werden.

In der US-amerikanischen ‚Today‘-Show erklärte Madonna: „Es hat mich daran erinnert, wie wertvoll Zeit ist und wie jedes Kind Aufmerksamkeit und Orientierungshilfen auf eine andere Weise braucht. Man muss einfach auf alles gefasst sein. Je mehr Kinder man hat, desto besser wird man als Elternteil. Natürlich, das ist wie alles andere auch. Je mehr Lieder ich schreibe, desto besser werde ich als Songwriterin.“

Auf die Frage, ob sie noch weitere Kinder möchte, antwortete die Musiklegende: „Sag niemals nie.“ Ob Madonna auch als Mutter eine echte Perfektionistin ist?

Neues Album ist da

Erst kürzlich sprach ihr Kollege Mykki Blanco nämlich darüber, dass die Queen of Pop keine Kompromisse eingeht. Im Interview mit ‚Billboard‘ erklärte Mykki: „Sie ist so involviert in jedes Detail von dem, was sie tut, und wenn jemand das schon 30 Jahre lang gemacht hat, besonders eine Pop-Ikone wie sie, nehme ich an, dass man das erwarten würde.“

Heute erscheint das neue Album von Madonna.