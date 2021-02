Madonnas Gesicht entstellt – Ihre Fans sind geschockt!

26.02.2021 16:08 Uhr

Oh mein Gott! Wie sieht die denn aus? Das dürften sich jetzt viele beim Anblick von Madonnas neusten Postings gedacht haben, denn die Queen of Pop sieht so verändert aus ...

Aufgepumpte Schmolllippen, ein extrem straffes Gesicht, ein auffällig schmales Schupsnäschen und ein seltsam verformter Unterkiefer: Madonna ist in ihren neusten Instagram-Postings kaum wiederzuerkennen. Die 62-Jährige sieht extrem verändert aus. Sogar irgendwie künstlich – fast wie die berühmte Cartoon-Figur Jessica Rabbit.

„Es ist eine Weile her …“

Auch ihre Fans machen große Augen. Hat sich die „Hung Up“-Sängerin etwa einer Generalüberholung unterzogen? Ist das eine etwas schräg ausgeuferte Beauty-Behandlung? „Hallo, alle da draußen“, beginnt die veränderte Madonna ihre Nachricht an die Außenwelt. „Es ist eine Weile her, dass ich Kontakt zu meinen Freunden und Followern hatte“, schiebt sie nach.

Ihr verändertes Aussehen erklärt die Pop-Legende mit leicht ironischem Unterton so: „Ich habe noch nicht so viel getan, meine Haare sind durcheinander und ich glaube, ich habe zu viel rosa Lidschatten aufgetragen.“ Em ja, Warum auch nicht …

„Sende Liebe, ganz ungeschminkt“

„Im Moment arbeite ich sehr hart. Ich habe keine Zeit, mich zu schminken und ein süßes Outfit anzuziehen. Ich muss mich auf die Arbeit konzentrieren.“ Spätestens hier dürften Follower und Fans gemerkt haben, dass hier etwas nicht stimmt. Ganz recht: Madonna hat sich nicht heimlich einer Beauty-Op unterzogen, sondern hat lediglich einen Instagram-Filter genutzt, der das Gesicht so künstlich wirken lässt.

„Süchtig nach diesem Filter“, kommentierte Madonna ein weiteres Video, auf dem der etwas schräge Filter zum Einsatz kommt. „Ich habe mich erst voll erschreckt!“, gesteht ein Fan unter dem Video. Ein anderer schreibt: „Ich mag deinen natürlichen Look viel lieber.“

Übrigens: Wer ebenfalls so aussehen möchte, kann auch diesen Filter nutzen. Einfach in der Filter-Einstellung bei Instagram nach dem „Karen Kardasha-Filter“ suchen.