Mads Mikkelsen bekommt keine Tipps von Johnny Depp

23.12.2020 11:32 Uhr

Mads Mikkelsen übernimmt die Rolle des Grindelwald in "Phantastische Tierwesen 3" von Johnny Depp. Um Rat fragen kann er ihn jedoch nicht.

Mads Mikkelsen (55, „James Bond 007: Casino Royale“) übernimmt in „Phantastische Tierwesen 3“ die Rolle des Gellert Grindelwald. Von seinem Vorgänger Johnny Depp (57, „Fluch der Karibik“), der dem bösen Zauberer in „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ (2018) Leben eingehaucht hat, bekommt er (bislang) keine guten Ratschläge. Dafür gibt es allerdings eine einfache Erklärung.

„Ich kenne ihn nicht“, erklärte der dänische Star in einem Videogespräch mich der Associated Press, das die Nachrichtenagentur auf Twitter teilte. Mikkelsen habe Depp nur „einmal“ kennengelernt und wünschte, er „hätte seine Telefonnummer“. Leider sei dies jedoch „nicht der Fall“, so der 55-Jährige weiter.

Mikkelsen bereite sich nun ohne die Hilfe seines 57-jährigen Hollywood-Kollegen darauf vor, den Zauberer Grindelwald erneut zum Leben zu erwecken. „Um ehrlich zu sein, gibt es nichts anderes, das ich tun kann“, sagte der „Hannibal“-Darsteller. Er versuche, eine Brücke zu schlagen zwischen „dem, was er tat und dem, was ich tun werde“.

NEW FACE OF GRINDELWALD: @TheOfficialMads Mikkelsen is taking over from Johnny Depp as “Fantastic Beasts” villain Grindelwald and hasn't spoken to the other actor about the role. pic.twitter.com/WycJ4HVlMt

— AP Entertainment (@APEntertainment) December 16, 2020