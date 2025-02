Vertrag verlängert „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ läuft weiter im TV

SpotOn News | 11.02.2025, 14:17 Uhr

"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" wird auch in den kommenden Jahren über die TV-Bildschirme flimmern. SWR, ZDF und die Fastnachtsvereine haben den Vertrag verlängert.

"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" wird auch in Zukunft die närrische Zeit im deutschen Fernsehen bereichern. Wie der SWR und das ZDF bekannt gaben, haben die Sender gemeinsam mit den beteiligten Fastnachtskorporationen MCV, MCC, GCV und KCK eine mehrjährige Vertragsverlängerung für die Kultsendung vereinbart.

Langjährige Tradition wird fortgesetzt

Der neue Vertrag hat eine Laufzeit von vier Jahren mit einer Option auf zwei weitere Jahre und tritt 2026 in Kraft, heißt es in einer Mitteilung. Die Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" gibt es bereits seit 1955. ARD und ZDF werden die Sendung weiterhin im jährlichen Wechsel am Freitag vor Fastnacht aus dem Kurfürstlichen Schloss zu Mainz übertragen.

"'Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht' verbindet Menschen und Generationen, steht für Brauchtum und regionale Identität und wird mit ganz viel Liebe und Leidenschaft gemacht", betont SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler. Die Sendung sei auch nach 70 Jahren "so munter wie eh und je" und bleibe für den SWR nicht nur Teil des regionalen Auftrags, sondern ein "Herzensanliegen".

Qualität überzeugt seit Jahrzehnten

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke hebt besonders die Qualität der Sendung hervor: "Der Mix aus Kokolores und politisch-literarischen Vorträgen begeistert seit Jahrzehnten." Die Fernsehfastnacht bleibe der "Klassiker unter den TV-Sitzungen zur närrischen Zeit".

Auch die Präsidenten der beteiligten Fastnachtsvereine zeigen sich erfreut über die Vereinbarung. Die Vertragsverlängerung gebe Planungssicherheit und ermögliche es, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren, "auch in den kommenden Jahren eine Sitzung auf die Beine zu stellen, die bundesweit überzeugt".

SWR und ZDF arbeiten bei der Produktion der Sendung eng zusammen und verleihen ihr durch ein einheitliches Bühnenbild ein unverwechselbares Gesicht. In diesem Jahr produziert der SWR die Sendung für Das Erste.