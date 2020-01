Maite Kelly: Das ist ihr Energie-Geheimnis

Sängerin Maite Kelly verrät die Quelle ihrer Kraft. In den letzten Jahren hat die 40-jährige immer wieder bewiesen, wie viel Power in ihr steckt. Nachdem sie zwölf Jahre lang mit Florent Raimond, dem Vater ihrer drei gemeinsamen Kinder, verheiratet war und neben ihrem Familienleben auch ihre Karriere meistert, hat sie erzählt, wie sie das alles unter einen Hut bekommt.

Die zweitjüngste der ‚The Kelly Family‘-Kinder war neben ihrer Arbeit als Sängerin, Model, Schauspielerin und Buchautorin auch stets für ihre drei Kinder da. Genau die drei Sprösslinge gaben ihr auch die Kraft, all das zu meistern.

Quelle: instagram.com

Das ist ihr Geheimnis

Ihre Mutterliebe ist für sie die Quelle ihrer Energie. „Sie hat mich furchtloser gemacht. Ich habe keine Angst mehr und ich habe gelernt nein zu sagen. Will ich nicht, mach ich nicht. Ich brauche Zeit für meine Kinder, ich mache vier Tage die Woche Homeoffice, ich stricke mein Leben um meine Kinder. Meine Mutterschaft ist meine größte Kraftquelle“, verriet die Blondine im Interview mit der Illustrierten ‚The Curvy Magazine‘.

Dass sie ganz öffentlich nicht nur über die schönen Seiten des Lebens spricht, dafür ist die Musikerin schon bekannt. Auch, wenn sie mit ihrer Meinung anderen auf die Füße tritt. Das habe sie von ihrem Vater mit auf den Weg bekommen. „Und er (Maites Vater – Anm. d. Red.) sagte, dass ich eine ganz wichtige Mission habe, dass es niemanden wie mich gibt in diesem Musikbusiness. Das hat mir ganz viel Kraft gegeben. Was möchtest du deinen Töchtern mit auf den Weg geben, wenn es um Selbstliebe geht? Ich lebe ihnen das ganz einfach vor“, so die ‚Heimat – Wo das Herz zu Hause ist‘- Autorin.