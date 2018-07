Maite Kelly: Der Ex hat eine Neue – und sie freut sich

Samstag, 28. Juli 2018 09:11 Uhr

Maite Kellys Ex-Gatte hat eine neue Freundin. Die 38-Jährige und Florent Raimond trennten sich im Oktober 2017. Nach zwölf Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern sollen die beiden trotz der Trennung immer noch ein liebevolles und freundschaftliches Verhältnis miteinander pflegen.

So gab die Schlagersängerin damals auf ihrem Facebook-Profil bekannt: „Nach wie vor sind wir miteinander liebevolle und verantwortungsvolle Eltern von drei wundervollen Kindern. Aber manchmal bedeutet Liebe auch ein Stück weit loslassen.“ Nun bewies die Schlagersängerin, dass sie sich durchaus für ihren Exmann freuen kann. Denn der Franzose hat nun wie es scheint, eine neue Freundin.

Quelle: instagram.com

„Ein Hoch auf die Liebe“

Wie die ‘Bild‘-Zeitung berichtete, soll die neue Frau an der Seite des Managers aus Brasilien kommen. Der 42-Jährige postete bereits im Juli ein gemeinsames Pärchenfoto auf Facebook und Insta, auf dem die beiden Wein trinkend in die Kamera blicken. Auch Soares veröffentlichte einen Schnappschuss von sich und ihrem neuen Freund, auf dem er ihr einen Schmatzer auf die Wange gibt.

Für Maite ist dies wohl völlig in Ordnung. So schreibt sie unter das Foto ihres Ex: „Ein Hoch auf die Liebe“. Wie auch immer sie das meint.