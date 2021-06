Maite Kelly: Huldigung an ihre große Schwester Kathy

11.06.2021 12:23 Uhr

Schlagersängerin Maite Kelly ist stolz auf ihre ältere, ebenfalls singende Schwester Kathy.

Erst vor kurzem verlor die Kelly Family die 45-jährige Barby. Wie stark der Zusammenhalt der Musiker noch immer ist, zeigte sie an den rührenden Nachrichten der einzelnen Familienmitglieder.

Kathy Kelly übernahm Mutterpflichten

Insbesondere die älteste Schwester Kathy Kelly hat zu ihren jüngeren Geschwistern einen engen Draht —immerhin übernahm sie nach dem Tod der Mutter Barbara Ann die Mutterrolle in der Familie.

Maite Kelly schreibt über die Beziehung zu Kathy auf Instagram: „Du hast deine große Karriere als Opernsängerin aufgegeben, um auf uns Kleinen aufzupassen. Du verdienst mehr als die Nummer 1 und mehr als Gold oder Platin. Kathy, du zeigst uns allen, dass es niemals zu spät ist, seine Träume zu leben. Ich liebe dich.“

Neues Soloalbum von Kathy Kelly

Dazu zeigt die Schlagermusikerin ein Foto des neuen Soloalbums, das Kathy nach langer Zeit endlich aufgenommen hat. Darauf singt sie klassische Stücke. Über ihre LP „my first classic“ schrieb Kathy in einem Posting: „Ich habe eine Classic-CD mit 17 der bekanntesten Arien aufgenommen. Ich habe dieses Feuer in meiner Seele für den klassischen Gesang wiederentdeckt. Es brennt schon mein ganzes Leben lang in meinem Herzen.“ (Bang)