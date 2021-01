19.01.2021 18:20 Uhr

Maite Kelly: So süß sah die DSDS-Jurorin früher aus

Schlager-Sternchen und "Deutschland sucht den Superstar"-Jurorin Maite Kelly wuchs als Mitglied der legendären Kelly Family quasi vor den Augen der Weltöffentlichkeit auf. Schon in einem recht jungen Kindesalter tourte die Sängerin mit ihrer Familie durch die Weltgeschichte.

Maite Kelly ist seit ihrer Kindheit im Musikgeschäft tätig. Die ersten Erfahrungen sammelte sie gemeinsam mit ihrer Familie, der Kelly Family. Mit ihr lieferte sie seit den frühen 90ern mit „Angel“ oder „I Can’t Help Myself (I Love You, I Want You)“ Hits, die noch bis heute bei den Fans unvergessen bleiben.

Das damalige Markenzeichen der musizierenden Familie war der extravagante Stil der Mitglieder, der damals sehr polarisierte. So feierten die einen den einzigartigen Kleidungsstil der Kellys, während andere sie als „singende Altkleidersammlung“ verunglimpflichten. Über die Jahre konnten Fans und Hater beobachten, wie aus Maite Kelly eine schöne junge Frau mit erfolgreicher Musikkarriere wurde. Im Video seht Bilder aus dem Leben von DSDS-Jurorin Maite Kelly.