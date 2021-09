Maite Kelly sorgt in ZDF-Show für Irritationen

Maite Kelly sorgt in ZDF-Show für Irritationen

12.09.2021 10:02 Uhr

Sängerin Maite Kelly war am Samstagabend zu Gast bei der Premiere der „Giovanni Zarrella Show“ aus Berlin. Bei einem Interview mussten die Zuschauer mehrfach hinhören: Wer redet da?

Die 41-jährige, begnadete Songwriterin und Schlagersängerin performte in der ZDF-Show einen neuen musicallastigen Song aus ihrem bevorstehenden Tourprogramm und stellte dabei eine Aufziehpuppe dar.

Ein Herz, das zwei Jahre verschlossen war

Beim Talk mit Gastgeber Giovanni Zarrella wirkte die 41-Jährige nach ihrem Auftritt reichlich introvertiert, sprach wie ein Kind. Maite Kelly plauderte leise und kryptisch über ein Herz, dass sie auch bei ihrer Performance in den Händen hielt: „Das Herz lag zwei Jahre im Lager und hat nicht mehr funktioniert. Und deine Crew, zehn Mann, waren gestern an dem Herz dran, damit es wieder leuchtet. Und das ist … hinter der großen Show stecken viele Handwerker und – ähm – wir machen das, damit die Menschen eine Sinnesflut erleben.“

Offenbar war die Sängerin, die eigentlich schon von Kindesbeinen an vor Tausenden auf der Bühne steht, extrem aufgeregt in der Liveshow, wie sie in dem Gespräch mit leiser Stimme erzählte: „Für mich war die Bühne immer eine Überwindung, auch heute. Aber ich habe gemerkt, ich muss wieder aufs Pferd.“

Maite Kelly sorgt für Verwunderung im Netz

Die „Giovanni Zarrella Show“ begeisterte 3,81 Millionen Zuschauer. Damit lag die Show noch vor „Hirschhausens Quiz des Menschen“ in der ARD mit 2,83 Millionen und „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ bei RTL mit 1,85 Million Zusehenden.

Bei seiner Premiere begrüßt der Sänger, Moderator und Entertainer befreundete Kollegen darunter die Schlagerstars Andrea Berg, Kerstin Ott, Nino de Angelo und Santiano, die Popkünstler Sasha und Pietro Lombardi sowie die Sopranistin Sarah Brightman.

Bei Twitter war allerdings Maite Kelly, die 2022 mit ihrem Album „Hello“ touren will, Thema der Stunde.

Was hat Maite Kelly genommen? ???? pic.twitter.com/cZimXsRrNq — JULIAN F.M. STOECKEL (@JULIANSTOECKEL) September 11, 2021

Wie Maite geredet hat. Ich finde sie immer aufgesetzt. Jetzt war es das kleine Mädchen.?? #GiovanniZarrellaShow — Krumme Gerade (@KrummeGerade) September 11, 2021

Was hat sie genommen? Wie spricht sie? Wie ein kleines Kind. #GiovanniZarrellaShow pic.twitter.com/iPe0ffXuGw — ??GI? ® (@sweettweetangie) September 11, 2021

Mode- und Musikgeschmack hin oder her… Aber dieser Gummipuppengesichtsfasching geht gar nicht.???Frage mich, ob sie keine Freund*innen hat, die ihr sagen, dass das albern aussieht. @maite_kelly https://t.co/sArrMDtk5Z — Minna (@makrotussi) September 12, 2021

#MaiteKelly singt gut und hat schöne Lieder … aber man sollte sie nie interviewen … ?#GiovanniZarrellaShow#ZDF — Walter G (@Walter_G__) September 11, 2021