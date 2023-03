"Wir sind glücklich“ „Make Love, Fake Love“-Finale: Yeliz Koc hat sich entschieden!

Yeliz Koc

Bang Showbiz | 09.03.2023, 10:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin hat in ihrer TV-Show tatsächlich Mr. Right gefunden: Kandidat Jannik.

Yeliz Koc ist wieder in festen Händen. Die Influencerin hatte bisher jede Menge Pech in der Liebe.

Ihre vergangenen Beziehungen mit Johannes Haller und Jimi Blue Ochsenknecht endeten unter dramatischen Umständen.

Happy End für Yeliz und Jannik

In ihrer Datingsendung „Make Love, Fake Love“ wollte die 29-Jährige Mr. Right endlich finden – und hatte tatsächlich Erfolg. Im großen Finale entschied sie sich für den Kandidaten Jannik. Im Gespräch mit RTL gibt die Ex-Bachelor-Kandidatin nun preis: Sie und ihr Auserwählter sind noch immer ein Paar. „Wir sind zusammen und wir sind glücklich“, verrät Yeliz.

Ihre Entscheidung bereut sie keineswegs. „Ich glaube schon, dass ich den richtigen Partner gefunden habe. Also erst mal liebe ich es, wie Jannik mit meiner Tochter umgeht. Die zwei sind wirklich so verliebt ineinander“, schwärmt die Reality-TV-Darstellerin. Aus ihrer Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht hat Yeliz die kleine Snow (1).

„Ich liebe Snow über alles“

Ihr neuer Freund hat großen Gefallen an der Rolle als Ersatzpapa gefunden. „Ich liebe Snow über alles. Und es macht für mich keinen Unterschied, ob sie meine eigene Tochter ist oder nicht. Fühlt sich einfach so an, als wäre es mein eigenes Kind“, betont der Leiter einer Videoproduktionsfirma.