Dritte Staffel der Datingshow „Make Love, Fake Love“: Was muss Karina Wagners Traummann mitbringen?

Karina Wagner will den Richtigen finden. (jom/spot)

SpotOn News | 08.12.2024, 16:00 Uhr

Karina Wagner wird in der dritten Staffel von "Make Love, Fake Love" dabei sein. Die Ex-"Bachelor"-Kandidatin sucht erneut im TV den Richtigen und will ihr Single-Dasein nach über zwei Jahren beenden. In einem Interview verrät sie ihre Traummann-Vorstellungen.

Karina Wagner (28) ist die Protagonistin der dritten Staffel von "Make Love, Fake Love". Ab 2. Januar 2025 ist jede Woche Donnerstag eine neue Folge der Datingshow auf RTL+ verfügbar. Die Lüneburgerin ist Kosmetikerin und Influencerin und ist bereits aus dem Datingshow-Kosmos bekannt.

2021 suchte sie die große Liebe und kämpfte um das Herz von "Bachelor" Niko Griesert (34). Nach einer erfolglosen Teilnahme suchte sie im Spin-off "Bachelor in Paradise" ihr Liebesglück und fand es kurzzeitig mit Kandidat Gustav Masurek (35). Nach der Trennung folgte 2023 für beide eine Teilnahme bei "Prominent getrennt". Auch ein zweiter Anlauf bei "Bachelor in Paradise" hielt für Karina Wagner kein Happy End bereit. Masurek ist mittlerweile mit "GZSZ"-Star Anne Menden (39) liiert. "Ich bin mir sicher, dass man sich in einem Dating-Format verlieben kann", zeigt sich die Single-Lady im Interview mit RTL weiterhin hoffnungsvoll. "Das ist ja viel intensiver und man verbringt 24/7 miteinander und man lernt diesen Menschen nicht über Monate kennen, sondern man hat in wenigen Tagen das aufgeholt, wofür man sonst zwei Monate braucht."

Auf ihrem Instagram-Account "valentinakarina" hält sie ihre Followerschaft auf dem Laufenden. Sie ist ein absoluter Familienmensch und lebt mit ihrem Zwergspitz in der Nähe ihrer Liebsten. Sie möchte auch gerne ihre eigene Familie gründen, laut RTL weiß die Influencerin aber nicht, ob sie sich aufgrund von Endometriose den Traum erfüllen kann.

Wagner, die dem Online-Dating abgeschworen hat, hatte Lust auf "Make Love, Fake Love", "weil ich seit über zwei Jahren Single bin, in letzter Zeit nicht viel gedatet habe und mir denke: Warum nicht einfach mehrere Männer gleichzeitig?", erzählt sie im Interview. "Da kann ich das aufholen, was ich in den letzten zwei Jahren verpasst habe." Sie sei "ein bisschen gutgläubig" und habe Angst, dass sie die Lügen der Männer nicht durchschauen wird. "Ich hoffe, dass ich wirklich eine gute Menschenkenntnis habe, aber ich glaube, es wird schwer, wenn da Gefühle im Spiel sind."

Wer ist Single und wer will das Geld?

Dabei spielt Karina Wagner auf die besondere Herausforderung in dem Format an: Sie zieht mit Kandidaten, darunter auch vergebenen, in eine Villa in Griechenland. Manche Männer spielen ihr Single-Dasein also nur vor, um am Ende mit 50.000 Euro nach Hause zu gehen. Deren Partnerinnen haben den Männern ihre Flirt-Erlaubnis gegeben und können die Geschehnisse in der Villa im Hintergrund mitverfolgen. Moderatorin Janin Ullmann (43) präsentiert die Sendung.

Und wie können die Männer bei der Single-Dame punkten? "Er müsste auf jeden Fall Humor haben", erzählt Wagner. "Er müsste offen sein, vielleicht auch so ein kleiner Freigeist wie ich und auf jeden Fall familiär." Wenn ein Mann ihr Aufmerksamkeit schenke, ist sie schnell zu begeistern. "Aufmerksam im Sinne von, er hört mir sehr viel zu. Oder auch, wenn er ein bisschen romantisch ist."

Karina Wagner ist die Nachfolgerin von Yeliz Koc (31) und Antonia Hemmer (24). Trotz kurzzeitiger Liaisons konnten beide in der Show nicht die große Liebe finden.