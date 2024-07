Krafttanken nach der EM Malerisches Foto: Manuel Neuer schiebt im Urlaub Kinderwagen

Manuel Neuer kann nach dem Ausscheiden bei der Fußball-Europameisterschaft nun die Seele baumeln lassen. (lau/spot)

SpotOn News | 12.07.2024, 20:16 Uhr

Manuel Neuer ganz privat: Auf Instagram hat der Nationalkeeper einen Urlaubsschnappschuss geteilt. Auf der malerischen Aufnahme schiebt er in sonnigen Gefilden einen Kinderwagen.

Bayern-Star Manuel Neuer (38) versetzt seine über 13,8 Millionen Follower auf Instagram mit einem zauberhaften Urlaubsfoto in Verzückung. Der Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft, der beim laufenden EM-Turnier unglücklich im Viertelfinale an Spanien gescheitert war, verbringt ganz offenbar momentan freie Tage mit Frau Anika und Söhnchen Luca in eher südlichen Gefilden. Zu dem Bild schreibt Neuer "Recharge", was auf Deutsch so viel bedeutet wie "Wieder aufladen".

Manuel Neuer erholt sich nach EM-Ausscheiden

Mit Sicherheit hätte der Nationalmannschaftskeeper lieber im Finale der Europameisterschaft am Sonntag (14. Juli) im Berliner Olympiastadion gestanden. Doch das tragische 2:1 gegen die Auswahl Spaniens in Stuttgart am 5. Juli war bekanntermaßen Endstation bei der Heim-EM. Das gibt den Nationalspielern jedoch die Möglichkeit, Zeit mit der Familie zu verbringen und im Urlaub die Seele baumeln zu lassen, bevor die nächste kräftezehrende Saison beginnt.

Manuel Neuer und seine Anika waren erst im März dieses Jahres zum ersten Mal Eltern geworden. Sohn Luca halten sie bislang größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Auch auf dem aktuellen Urlaubsschnappschuss Neuers ist das Baby nicht auszumachen.

Auf Instagram zeigen sich die Fans des Keepers begeistert ob des privaten Fotos. "Bester aller Zeiten und Super-Papa", kommentiert dort etwa ein User. "Gute Erholung für dich & deine kleine, süße Familie, lieber Manuel", schreibt eine weitere Person. Ein dritter User kommentiert schlicht: "Schönen Urlaub euch".