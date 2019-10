Malle-Star Tobee beim „Supertalent“: „Das Ballermann-Publikum ist strenger“

„Ich kann gute Laune, Entertainment – und Zähne reparieren!“, so Tobias Riether (34) aus dem baden-württembergischen Kuchen. Gemeinsam mit seinem Vater führt der 34-Jährige eine Zahnarztpraxis.

Neben seinem soliden Hauptberuf ist Tobias seit seinem 18. Lebensjahr dem Partyvolk auf Mallorca besser als „Tobee“ bekannt: Bei ca. 100 Auftritten im Jahr sorgt er mit Songs wie „Lotusblume“ oder „Helikopter 117“ am Ballermann für Partystimmung.

„Das ist schon ein bisschen angsteinflößend“

„Ich trete jeden Mittwochabend und jeden Sonntag auf“, erklärt der 34-Jährige. Ein Doppelleben, das unterschiedlicher nicht sein könnte, gut koordiniert werden muss – und der perfekte Ausgleich für ihn ist, wie der Zahnarzt findet. „Mein Auftritt auf der Supertalent-Bühne ist ein Nervenkitzel“, freut sich Tobias. Heute Abend heißt es „Top“ oder „Flop“ für Partysänger Tobee!

Doch wie fühlt es sich für die Partybombe an vor der härtesten Jury im deutschen TV anzutreten? Und wer ist strenger? Dieter & Co. oder das Publikum am Ballermann? „Ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Ballermann-Publikum wesentlich strenger als der Bohlen ist.“

„Der Bohlen hat zwar diesen erwartenden Blick und schaut dich voll an und du stehst da vor dieser Jury. Das ist schon ein bisschen angsteinflößend“, gesteht Tobee.

Allerdings sei er ein strengeres Publikum gewöhnt, wie er im Interview mit Klatsch-tratsch.de verrät: „Wenn du am Ballermann vor 5.000 Leuten – die alle am Feiern sind – einen Fehler machst, dann hast du wirklich für diesen Abend ausgesorgt. Das Ballermann-Publikum ist definitiv das härtere Publikum.“