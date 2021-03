Malle wieder offen: Caro und Andreas Robens starten durch

Malle wieder offen: Caro und Andreas Robens starten durch

16.03.2021 21:30 Uhr

Nachdem Caro und Andreas Robens vor wenigen Wochen ihre Fitnessstudios auf Mallorca öffnen durften, ist der Deutschen liebste Insel seit dem 15. März auch kein Risiko-Gebiet mehr. Die deutschen Touristen dürfen wieder kommen! Das Auswanderpärchen freut sich.

Das berühmte Bodybuilding-Paar aus dem VOX-Quotenhit „Goodbye Deutschland“ eröffnete am 15. März auch ihren Diner für die neue Saison. Urlaub auf Mallorca ist wieder ohne Quarantäne möglich. Der Laden wird künftig von Kim und Ercan geführt und startet nach langer, langer pandemiebedingter Pause wieder durch. Zu den ersten Besuchern gehörten neben dem Promi-Pärchen Lisha & Lou Freunde und Bekannte von Caro und Andreas Robens.

Was erwartet Eure Gäste?

Unsere Gäste dürfen sich auf ein mega leckeres, aber gesundes Fastfood freuen und auf zuckerfreie Nachtische! Bei uns ist alles Lowcarb und Lowfat. Und dies zu sehr fairen Preisen und nettem Service.

Warum waren Lisha & Lou da?

Da Lisha & Lou gerade auf der Insel sind und beide zu unseren besten Freunden zählen, war es selbstverständlich, dass sie bei der Eröffnung dabei waren.

Spanier dürfen immer noch nicht reisen

Viele Spanier sind stinksauer, weil Deutsche nach Mallorca kommen dürfen, Spanier vom Festland dürfen bis zum 9. April ihre Region nicht verlassen.

Verständlicherweise sind viele Einheimische verärgert. Alle Touristen sind herzlich willkommen und die Einheimischen dürfen noch nicht einmal ihre Familien zu Ostern besuchen! Aber fast jeder versteht auch, dass Geldverdienen erst einmal am Wichtigsten ist.

In Deutschland steigen die Inzidenzen wieder, in Spanien verhalten sich die Werte noch moderat. Habt ihr keine Angst, dass ihr wieder schließen müsst?

Natürlich haben wir große Angst, dass auch bei uns die Zahlen wieder steigen und die Saison wieder so schnell beendet werden muss, wie letztes Jahr. Das wäre der Ruin von fast allen.

Was müssen die Gäste in Euren Gyms dennoch beachten?

Wir haben im Gym generelle Maskenpflicht, ein Sicherheitsabstand von drei Metern muss eingehalten werden, die Geräte müssen nach der Benutzung desinfiziert und es darf nur mit einer 30% Kapazität benutzt werden.

Die Mallorciner weden optimistischer

Wie ist die Stimmung generell auf Mallorca derzeit?

Seitdem Mallorca kein Risikogebiet mehr ist und hier immer weitere Lockerungen kommen merkt man täglich, dass die Menschen wieder optimistischer werden. Alle arbeiten auf Hochtouren, um die Geschäfte für die kommende Saison vorzubereiten.

Wie ist der Planungsstand für Euren Muscle-Beach?

Wir sind immer noch voll dabei. Wir haben ein sehr interessantes Lokal gefunden, bei dem die Verhandlungen noch laufen. Es gibt aber auch noch eine tolle Ausweichmöglichkeit, bei der wir aber noch auf die Genehmigung warten.

Was plant Ihr mit Lisha & Lou?

Wir planen mit Lisha & Lou nichts Festes, Versuchen einfach so viel schöne Zeit wie möglich mit einander zu verbringen und genießen diese sehr.

Wann werden wir Euch wieder im TV sehen?

Die Dreharbeiten für „Goodbye Deutschland“ laufen die ganze Zeit, da wird es bald viele interessante Folgen geben. Zwischendurch natürlich immer mal wieder in anderen Formaten wie Prominent, Punkt 12 etc. Einiges anderes ist noch in Planung – wenn es Corona zulässt.