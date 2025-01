"Diego war echt unter Schock" Mallorca-Auswanderin Daniela Büchner hatte einen Autounfall

Am 21. Januar war Daniela Büchner mit ihrer Familie in einen Autounfall verwickelt. (dam/spot)

SpotOn News | 23.01.2025, 13:25 Uhr

Daniela "Danni" Büchner muss einen Schock verkraften: Ein Mann war ihr ins Auto gefahren. Im RTL-Interview sprach die TV-Auswanderin über den Moment des Unfalls: "Und wie aus dem Nichts macht es auf einmal Bums."

Daniela Büchner (46) hatte einen Autounfall. Gemeinsam mit einer Freundin, Sohnemann Diego (8) und Tochter Jada (20) wollte die Auswanderin ihre Jüngste, Jenna (8), am Mittwochnachmittag zum Reiten fahren – auf dem Rückweg dann der Schock. "Ich stand an einem Stoppschild, wollte rechts abbiegen, musste aber warten, weil von links einer kam. Und wie aus dem Nichts macht es auf einmal Bums", berichtete Büchner in einem "RTL"-Interview vom 23. Januar. Es habe "richtig laut geknallt".

Ein Mann, der ebenfalls ein Kind mit Auto hatte, war der Familie reingefahren, wie sich Büchner in dem Gespräch erinnerte. Körperlich blieben die Insassen der Autos unversehrt, doch vor allem Büchners Sohn habe an der Situation zu knabbern gehabt: "Diego war echt unter Schock, weil das genau die Seite war, wo er saß." Büchners Auto ziere jetzt ein "derber Kratzer", wie sie später in einer Story auf ihrem Instagram-Account verriet.

Ihre Älteste wohnt wieder in Deutschland

Der Unfall ereignete sich auf der Sonneninsel Mallorca, auf der Büchner seit 2015 mit ihrer Familie lebt. Ihre älteste Tochter Joelina (25) hat der Wahlheimat ihrer berühmten Mutter mittlerweile den Rücken gekehrt und wohnt jetzt in Hamburg. Dort geht sie ihrem Job als Stewardess nach. Büchner ist stolz auf ihre Tochter, sie vermisse sie jedoch.

Video News

"Sie ist doch gerade erst aus meinem Bauch raus und dann zieht die einfach weg", zeigte sich die 46-Jährige im Interview mit "RTL" emotional. Die Trennung falle ihr schwer. Einen positiven Aspekt habe die Situation dennoch: Früher geriet das Mutter-Tochter-Duo häufig aneinander, dank der Distanz herrsche nun aber Frieden. "Jetzt ist alles voller Liebe", verriet Büchner außerdem.