Sie öffnet die Türen der Luxusvillen „Mallorcas Traumhäuser“: Show mit Gülcan Kamps startet bei RTLzwei

Gülcan Kamps bekommt eine eigene Sendung bei RTLzwei. (the/spot)

SpotOn News | 26.09.2024, 14:31 Uhr

Gülcan Kamps kehrt im Oktober auf die TV-Bildschirme zurück: Für RTLzwei öffnet sie in ihrer neuen Sendung "Mallorcas Traumhäuser" die Türen zu extravaganten Luxusvillen auf der Baleareninsel.

Mallorca ist weit mehr als nur das Klischee einer Party-Insel. Ab dem 17. Oktober offenbart Moderatorin Gülcan Kamps (42) in ihrer neuen Sendung "Mallorcas Traumhäuser" die luxuriöse Seite der Baleareninsel. Für RTLzwei öffnet Kamps die Türen zu den teuersten und extravagantesten Anwesen, die auf Mallorca zu finden sind.

Kamps, die Anfang der 2000er-Jahre als Viva-Moderatorin bekannt wurde, hat in der Zwischenzeit nicht nur Mallorca als ihre Lieblingsurlaubsinsel, sondern auch ihre Leidenschaft für Immobilien entdeckt. Beide Faszinationen verbindet die Immobilienmaklerin, Influencerin und Podcasterin nun für ihre neue RTLzwei-Show. Den Zuschauern zeigt sie dabei Luxusdomizile, die dem Auge der Öffentlichkeit normalerweise verwehrt bleiben.

Gülcan Kamps öffnet die Türen zu extravaganten Traumhäusern

Auf dem Programm stehen die Besichtigungen einzigartiger Traumhäuser: ein an ein Kreuzfahrtschiff angelehntes Designhaus mit dem wohl teuersten Quadratmeterpreis der Insel, ein frisch renoviertes ehemaliges Kloster in prominenter Nachbarschaft sowie eine Villa mit einem Wellness-Tempel im Keller im exklusiven Hafenort Port d'Andratx.

Für alle Royal-Fans ist ein besonderes Highlight geboten: In einer der Traumvillen nächtigte einst Prinzessin Diana (1961-1997). Prominente Gesellschaft bekommt Gülcan in ihrer neuen Sendung von "Big Brother"-Kandidat Alex Jolig (61) und seiner Ehefrau Britt Jolig (57), die ihr auf Mallorca eine Immobilie zeigen, die man sonst nur in Metropolen wie New York findet.

"Mallorcas Traumhäuser -mit Gülcan Kamps" ist am 17. Oktober um 20:15 Uhr auf RTLzwei zu sehen. Danach wird die Sendung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar sein.