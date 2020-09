25.09.2020 11:10 Uhr

Maluma kuschelt mit Jennifer Lopez

Jennifer Lopez kuschelt mit einem anderen Mann unter der Bettdecke - ein Skandal? Nein, die 51-Jährige hat sich nämlich mit dem kolumbianischen Sänger Maluma (26) zusammengetan, für ein neues Musikvideo.

Jennifer heizte ihren Fans schon mit jeder Menge Teaser für die Songs „Pa ‚Ti“ und „Lonely“ an, die am Donnerstag Video-Premiere feierten – und es sieht so aus, als würden sich die zwei sehr nah kommen.

Zuvor teilte sie einige Instagram-Stories hinter den Kulissen des Videodrehs. In den Clips vergnügen sich die beiden gerade lachend zusammen im Bett und wälzen sich vor den Kameras durch die Laken.

Quelle: instagram.com

Premiere auf Tik Tok

Jennifer teilte ihren Fans auch mit: „Verpasst nicht @TikTok Live: Hinter den Kulissen und das zweiteilige Premiere-Event an diesem Donnerstag um 18 Uhr EST / 15 Uhr PST. Alles beginnt auf TikTok. @Lacarba.“ Nach deutscher Zeit fand das TikTok-Event letzte Nacht auf Lopez‘ Account statt.

Die Sängerin erregt bereits seit Wochen Aufmerksamkeit mit der Ankündigung von neuer Musik und die Fans können es kaum noch abwarten, was das musikalische Paar abliefern wird. Mit seinen gerade einmal 26 Jahren gilt Maluma als einer der führenden Figuren in der Latin Music. Seinen Künstlernamen setzte der, im kolumbianischen Medellín geborene, Musiker aus den ersten zwei Buchstaben der Namen seiner Mutter, seines Vaters und seiner Schwester zusammen.

Zusammen im Film „Marry Me“

Es ist nicht das letzte Mal, dass die Latin Queen und der Latin King gemeinsam vor der Kamera zu sehen sind. Im kommenden Film „Marry Me“ spielen sie ausgerechnet das heißeste Promi-Musikerpaar der Welt. Kat Valdez (J.Lo) und Bastian (Maluma) bringen zusammen den Song „Marry Me“ raus. Nachdem Kat erfährt, dass ihr Liebster sie betrügt, entdeckt sie bei einem Konzert im Publikum einen Fremden (Owen Wilson) – und eine ganz besondere Liebesgeschichte beginnt.

Der Film hat neben Jennifer Lopez und Maluma selbst auch Owen Wilson in der Hauptrolle und verspricht mit typisch Romantisch-Komödiantischen Elementen ein Kassenschlager zu werden.

Das Video zu „Pa Ti + Lonely“ konnte bereits fast eine Million Klicks in nur 10 Stunden sammeln.