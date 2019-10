Mando Diao: „Über die Jahre hatten wir immer wieder Stalker“

Mit Hits wie „Dance with Somebody“ oder „Gloria“ landeten die Schweden-Rocker von Mando Diao große Hits, die bis heute in den Radios hoch und runter laufen und als wahre Klassiker gelten. Allerdings ist nicht viel bekannt über die fünfköpfige Truppe um Frontmann Björn Dixgård.

Warum das eigentlich so ist, kann sich der 38-Jährige auch nicht erklären, wie er im Interview mit Klatsch-tratsch.de verrät: „Darüber machen wir uns auch nicht wirklich Gedanken. Wir machen einfach alles als Band. Vielleicht ist das ja der Grund. Vielleicht sind wir auch einfach zu zurückhaltend.“

Wobei er sich im nächsten Satz lachend korrigiert: „Wobei ich das eher nicht glaube. Es hat vermutlich einfach damit zu tun wo und wie man uns antrifft.“ Treffe man die Herrschaften im Club an, sei es natürlich etwas anderes, wie auf der Strasse.

Keyboarder Daniel Haglund fügt hinzu: „Wir sind in der alle Familienmenschen und hatten bisher einfach keine Skandale. Vielleicht sollten wir das mal überdenken. (lacht)“

Man sei aber nicht immer so ruhig gewesen. In der Vergangenheit habe es häufig Beef mit anderen Bands gegeben. „Am Anfang unserer Karriere gab es viele Leute, die sich mit uns schlagen wollten“, verrät Björn. „Wir waren am Anfang unserer Karriere ganz schön aufgeblasen und etwas eingebildet anderen Bands gegenüber. Wir hatten immer diesen Komplex.“

Allerdings feierten die Fans die wilde Attitude der fünf Schweden. So hatten Mando Diao über die Jahre immer wieder mit Stalkern zu kämpfen. Das habe sich aber geändert. „Wenn man heute ein Stalker ist, dann ist es heut zu tage extrem einfach erwischt zu werden. Man macht beispielsweise einfach ein Foto und sagt der Person: ‚Raus mit dir oder ich schicke das Foto zur Polizei!'“, erklärt Björn selbstbewusst.