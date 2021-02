Mandy Capristo teilt erstes Pärchenfoto mit ihrem neuen Freund

15.02.2021 09:50 Uhr

Mandy Capristo ist wieder vergeben. Die Sängerin teilte auf Instagram ein erstes gemeinsames Foto mit ihrem neuen Freund.

Mandy Capristo (30, „13 Schritte“) ist wieder in festen Händen. Pünktlich zum Valentinstag teilte die Sängerin auf Instagram ein erstes gemeinsames Pärchenfoto mit ihrem neuen Partner. „…yours“, kommentiert sie das Foto, auf dem das Paar Arm in Arm auf einer hölzernen Hollywoodschaukel liegt und auf einen See blickt. Wer der neue Mann an Capristos Seite ist, hat die 30-Jährige bis jetzt nicht verraten.

Die frühere Monrose-Sängerin war von 2013 bis 2014 mit dem Fußballstar Mesut Özil (32) liiert, nach der Trennung fanden sie 2015 erneut für kurze Zeit zusammen. 2008 waren Capristo und Sänger Kay One (36, „Der Junge von damals“) ein Paar.

(eee/spot)