Mandy Moore: Ist sie beim dritten Teil von „Plötzlich Prinzessin“ dabei?

Mandy Moore könnte im dritten Teil der ‚Plötzlich Prinzessin‘-Reihe wieder zu sehen sein. Die 34 Jahre alte Schauspielerin spielte im ersten Teil aus dem Jahr 2001 die High School-Zicke Lana Thomas und obwohl sie in Teil zwei nicht zu sehen war, erklärte sie nun, an einer Rolle in der kommenden Fortsetzung interessiert zu sein – wenn ihre Figur dieses Mal ein wenig zurückhaltender auftritt.

Gegenüber ‚People Now‘ sprach Moore über die Möglichkeit einer Rückkehr zu der beliebten Filmreihe und sagte: „Ich meine, ich würde es gerne sehen, dass das Leben sie ein wenig zurückhaltender gemacht hat, weil sie in der Schule die Zicke war. Wenn sie also zurückkäme, würde ich gerne sehen, dass ihr Leben sich um 360 Grad gedreht hat, vielleicht ist sie ein wenig bescheidener… ich meine, ich hätte Lust.“

„Es gibt ein Drehbuch für einen dritten Film“

Der Original-Film erzählt die Geschichte der Teenagerin Mia Thermopolis, gespielt von Anne Hathaway, deren Leben komplett auf den Kopf gestellt wird, als sie erfährt, Thronfolgerin einer kleinen europäischen Nation namens Genovien zu sein.

Die 36-jährige Hauptdarstellerin hatte in diesem Jahr bereits verraten, dass es „ein Drehbuch“ für den dritten Teil der romantischen Komödienreihe gibt und sie und Julie Andrews, die Mias Großmutter Königin Clarisse Renaldi verkörperte, wieder darin zu sehen sein werden. In der Sendung ‚Watch What Happens Live‘ bestätigte ‚Brokeback Mountain‘-Darstellerin Hathaway:

„Es gibt ein Drehbuch für einen dritten Film. Es gibt ein Drehbuch. Ich will es machen. Julie [Andrews] will es machen. Debra Martin Chase, unsere Produzentin, will es machen. Wir wollen wirklich alle, dass es passiert.“ Die Fans dürfen also gespannt sein, was genau in Teil drei in Mias Leben passieren wird.