Beauty & Fashion Mandy Moore: „Reduzierte“ Schönheitsroutine als Mutter

Mandy Moore - This Is Us Screening Event - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2023, 16:00 Uhr

Mandy Moore verriet, dass sich ihre Schönheitsroutine „deutlich reduzierte“, seitdem sie Mutter geworden ist.

Die ‚This Is Us‘-Darstellerin, die mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith den zweijährigen Gus und den zwölf Monate alten Ozzie großzieht, erklärte, dass es für sie „völlig in Ordnung“ sei, dass sie nicht mehr viel Zeit habe, um sich auf ihr Aussehen zu konzentrieren, weil ihre Kinder jetzt an erster Stelle stehen.

Auf die Frage, wie sich ihre Schönheitsroutine veränderte, seitdem sie Mutter geworden ist, erzählte der Star in einem Gespräch gegenüber ‚Oprah Daily‘: „Oh, es hat sich deutlich reduziert. Es gibt überhaupt keine große Routine mehr. Die einzige Routine in meinem Leben im Moment dreht sich um all das, was etwas mit den Kindern zu tun hat, was auch völlig in Ordnung ist. […] Wenn ich das Haus verlasse und das Gefühl habe: Okay, ich habe meinen Verstand im Griff, dann ist das ein guter Tag.“ Die 39-jährige Schauspielerin fügte hinzu, dass ihr die COVID-19-Pandemie zeigte, dass viele ihrer alten Schönheitsroutinen nicht „notwendig“ gewesen seien: „Die Pandemie und die Tatsache, dass ich Mutter geworden bin, das war ein Doppelschlag, der mit zeigte, dass eigentlich nichts von dem Schönheitskram, den ich […] machte – Wimpernverlängerung, Haaraufhellung, Maniküre – wirklich notwendig ist.“