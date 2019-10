Mandy Moore: TV-Serie über ihr Leben

Mit 15 Jahren wurde Mandy Moore zum internationalen Pop-Star. Ihre Teenager-Jahre sollen nun als Serie verfilmt werden.

Wer erinnert sich noch an Mandy Moores (35) Single „Candy“? Die süße Pop-Nummer machte die gar so unschuldig wirkende Sängerin 1999 quasi über Nacht zum Star. Anders als ihre etwas älteren Konkurrentinnen, Britney Spears (38) und Christina Aguilera (38), schaffte es Moore allerdings nie in den Pop-Olymp der Mega-Stars aufzusteigen.

Mandy Moore hat nie damit aufhörte Musik zu machen. Nichtsdestotrotz kennt man sie heute vielmehr als erfolgreiche Schauspielerin. Seit 2016 spielt sie in der erfolgreichen TV-Serie „This Is Us“ mit.

Leben als Serie

Wie „Variety“ berichtet, soll unter dem vorläufigen Arbeitstitel “90’s Popstar” dieser frühe Abschnitt ihres Lebens nun als Serie ins Fernsehen kommen. In der Serie soll es um eine Familie aus einer Kleinstadt in Florida gehen, die mit dem plötzlichen Ruhm ihrer Tochter umzugehen lernen müssen.

Klingt verdächtig nach einer kitschigen Story über den berühmt berüchtigten „American Dream“, oder?

Mandy Moore als Produzentin

Damit die Show eben genau nicht in eine kitschige, überdramatisierte Seifenoper ausartet, entschied sich Mandy Moore laut „Variety“ dafür, selbst als ausführende Produzentin an dem Format mitzuwirken. Des Weiteren sind viele ihrer Kollegen von „This Is Us“ an der Serie beteiligt.

Man darf also davon ausgehen, dass die Show einen ähnlichen gefühlvollen, anrührenden, aber dabei nicht kitschigen Stil verfolgen wird.

Genauere Details, wie wer die Hauptrolle übernehmen wird, wann der Drehstart ist oder wann die Serie im TV laufen soll, sind noch nicht bekannt.