Mandy Moore will sich hinter niemanden verstecken

Mandy Moore liebt ihre schauspielerische Karriere findet jedoch, dass es die Musik ist, die es ihr erlaubt sie selbst zu sein.

Gegenüber ‚Apple‘ erklärte die Sängerin: „Wisst ihr was? Ich schätze mich so glücklich…Ich bin kreativ so erfüllt. Ich liebe das Material, mit dem ich arbeiten kann. Es ist so, als ob ich wirklich so viel von mir selbst einbringe, aber Musik ist eine ganz andere Sache. Das bin wahrhaftig ich. Ich verstecke mich nicht hinter einem Charakter oder den Worten von jemand anderem.“

Quelle: instagram.com

Auftritte sind das schönste im Leben

Sie fügte hinzu: „Ich liebe diesen Teil meines Lebens und diesen Teil, ein Künstler zu sein, aber es gibt nichts, das diesen Schub von Adrenalin ersetzen kann, auf der Bühne zu stehen und deine eigenen Worte zu singen. Es gibt nichts Besseres. Deshalb fühle ich mich wie die glücklichste Person auf der ganzen Welt, weil ich in meinem Leben diese Dualität und Balance habe.“

Die ‚This Is Us‚-Darstellerin hatte vor kurzem zugegeben, dass sie ihre neue Musik auf „egoistische“ Art und Weise für sich selbst aufgenommen habe und dass der Gedanke, dass sich andere Leute ihre Musik anhören wollen, „überwältigend“ sei.