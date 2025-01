Stars Mandy Moore: „Seltsame Schuldgefühle einer Überlebenden“ wegen Waldbränden in L.A. Mandy Moore erzählte, dass sie unter „seltsamen Schuldgefühlen einer Überlebenden“ leidet, da ihr Haus bei den Waldbränden in Los Angeles nicht vollständig zerstört wurde. Die ,This Is Us‘-Schauspielerin und ihr Ehemann Taylor Goldsmith, die zusammen die Kinder Gus (3), Ozzie (2) und Louise (3 Monate) haben, haben große Teile ihres Hauses durch das Eaton-Feuer verloren. […]