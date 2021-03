Mandy Moore zurück am Set von „This Is Us – Das ist Leben“

Mandy Moore zurück am Set von "This Is Us – Das ist Leben"

26.03.2021 20:50 Uhr

Mandy Moore hat sich nach der Geburt ihres Söhnchens wieder an die Arbeit gemacht.

Die 36-jährige Darstellerin ist „dankbar dafür“, an das ‚This Is Us – Das ist Leben‘-Filmset zurückgekehrt zu sein, nachdem sie vor einem Monat ihren Sohn August bekam. Die Familienmutter spielt die Rolle der Rebecca Pearson in der beliebten Serie und ließ ihre Follower nun an einem Selfie vom Filmset teilhaben.

„Mama ist zurück!“

Mandy Moore verkündete im Rahmen ihrer Story auf Instagram: “Mama ist ZURÜCK an der Arbeit!!!“ Daraufhin veröffentlichte die Prominente einen weiteren Schnappschuss und enthüllte: “Beck ist wieder da. Ich bin so dankbar dafür, in der Lage zu sein, wieder diesen Job aufzunehmen, den ich so sehr liebe (und meinen süßen Ehemann und mein Baby mitbringen zu können, die mit mir abhängen können).“

Mandy Moore in Filmklamotten

Mandy postete zudem ein drittes Selfie, auf dem sie in dem Kostüm ihres Charakters der Serie zu bewundern ist und auf dem sie einen braunen Rollkragenpullover und einen coolen Jeansrock trägt. Die frischgebackene Mutter verglich die Geburt ihres Nachwuchses vor kurzem witzelnd mit einem „LSD-Trip“. (Bang)