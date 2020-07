Mann bricht vor Prinz Charles zusammen

Bei einem Auftritt in Bristol musste Prinz Charles mitansehen, wie sein Gesprächspartner zusammenbrach. Dem Mann ging es aber offenbar schnell wieder gut.

Das ist wohl auch Prinz Charles (71) noch nicht oft passiert: Bei einem Termin bei einer britischen Supermarktkette ist ein Mann, mit dem sich der britische Thronfolger gerade unterhielt, offenbar in Ohnmacht gefallen. Das ist auf einem Video zu sehen, das die britische Zeitung „The Sun“ zeigt.

Prinz Charles sprach mit dem Mann im Freien, als er in Bristol dessen Arbeitsstelle besuchte. Sein Gesprächspartner fing an zu schwanken, stürzte wenige Sekunden später zu Boden und schien ohnmächtig zu werden. Charles streckte zwar noch seinen Arm aus, als der Mann umkippte, stand aber zu weit weg, um ihm zu helfen. Umstehende kümmerten sich schnell um ihren Kollegen. Der Royal, der die Szene beobachtete, schien sich zu versichern, dass der Mann gut versorgt ist. Tatsächlich konnte dieser mit Hilfe anderer bald aufstehen und kehrte später zurück, um sein Gespräch mit Charles fortzusetzen, wie in dem Video zu sehen ist.

(hub/spot)