Vor Seekulisse Manuel Cortez hat seine Partnerin Saina Bayatpour geheiratet

Manuel Cortez und Saina Bayatpour haben Hochzeit gefeiert. (jom/spot)

SpotOn News | 23.09.2024, 11:01 Uhr

Manuel Cortez hat Saina Bayatpour am Wochenende das Jawort gegeben. Promi-Gäste der Hochzeitsfeierlichkeit haben bei Instagram einen Einblick in die Trauung gegeben.

Manuel Cortez (45) und Partnerin Saina Bayatpour sind ein frischgebackenes Ehepaar. Der Schauspieler, der auch als Autor, Speaker und Podcaster tätig ist, hat die Unternehmerin am vergangenen Wochenende am Starnberger See geheiratet. Via Instagram hat unter anderem Schauspielerin Susan Sideropoulos (43) Bilder von der Hochzeit veröffentlicht.

"Hochzeiten sind Magie", schrieb sie zu Fotos mit dem Brautpaar, bei dem sie sich für den Tag "voll gefüllt mit Liebe und magischer Momente" bedankt. "Wir sind so dankbar, diese wundervollen und wichtigen Augenblicke mit euch teilen zu dürfen." Sideropoulos trug bei der Hochzeit am See einen sommerlichen Jumpsuit in Pink. Cortez trug bei seiner Hochzeit einen schwarzen Anzug, die Braut setzte auf ein cremefarbenes A-Linien-Kleid mit vielen Blüten-Applikationen. Moderatorin Nina Moghaddam (43), die offenbar als Traurednerin fungierte, teilte ebenfalls Eindrücke der Trauung bei strahlendem Sonnenschein bei Instagram.

Er hatte "Angst" vor dem Heiraten

Seit 2021 ist Cortez mit der Unternehmerin Saina Bayatpour liiert. Im vergangenen April verkündete er die Verlobung. "Das ist für mich eine große Sache, denn ich habe vor dem Heiraten immer sehr viel Angst gehabt und wollte das nie. Ich habe nie gedacht, dass ich das jemals tue", erzählte er in seinem Podcast "Freigeist by Manuel Cortez".

Die Scheidung seiner Eltern habe den "Verliebt in Berlin"-Star so geprägt, dass er immer negativ auf die Ehe geblickt habe. Er habe sich aber trotzdem dazu entschieden, sich selbst die Erfahrung einer Ehe zu ermöglichen. "Heiraten per se ist genauso wenig gut, wie es schlecht ist. Es ist immer die Frage, warum man es tut, mit wem man es tut und was man für sich daraus gewinnen kann", erklärte er.

Im Podcast verriet der 45-Jährige auch einige Details über seinen Antrag. "Ich habe Saina gefragt, ob sie mich heiraten will, an ihrem Geburtstag im Februar. Ich habe ihr ein Lied geschrieben, habe mich hingesetzt und habe ihr dieses Lied vorgesungen. Und sie hat Ja gesagt", berichtete er.

Manuel Cortez und Saina Bayatpour sind seit rund drei Jahren offiziell zusammen. Zuvor war der "Anna und die Liebe"-Darsteller mit der Designerin Miyabi Kawai liiert. 2019 folgte die Trennung nach 14 gemeinsamen Jahren.