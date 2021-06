Manuel Cortez ist knapp an der Intensivstation „vorbeigerutscht“

Manuel Cortez litt unter einem schweren Verlauf seiner Covid-19-Erkrankung. (dr/spot)

11.06.2021 09:19 Uhr

Er war knapp bei Manuel Cortez: Der Schauspieler gibt nach seiner Covid-19-Erkrankung ein Update aus dem Krankenhaus.

Seit knapp zwei Wochen liegt der Schauspieler Manuel Cortez (42) nun schon im Krankenhaus. Er hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und war anschließend schwer an Covid-19 erkrankt. Nun gibt er seinen Fans via Instagram ein Update aus dem Krankenhaus und erklärt, wie knapp es für ihn war. Er sei jetzt den zwölften Tag in der Klink und befinde sich nun endlich auf dem Weg der Besserung, erzählt der immer noch durch die Nase beatmete Cortez.

Er sei nur „ganz knapp an der Intensivstation vorbeigerutscht“, so der Schauspieler weiter. Zuvor wurde er mit einer schweren Lungenentzündung eingeliefert, seine Lunge sei „an mehreren Stellen kollabiert“. Es sei nicht klar gewesen, ob er es schaffe: „Es gab zwei Nächte, da war es wirklich gefährlich.“ Außerdem hätte er nachts unter Panikattacken gelitten. Er sei nun aber über dem Berg, dürfe sich bewegen, aufstehen und sogar duschen. Seine Lungen hätten sich sehr verbessert.