Nach 15 Jahren Manuel Neuer beendet seine DFB-Karriere

Manuel Neuer hat seinen Rücktritt angekündigt. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.08.2024, 15:36 Uhr

Welttorhüter und WM-Held von 2014: Nationaltorhüter Manuel Neuer beendet seine DFB-Karriere nach 15 Jahren und 124 Länderspielen. Seinen Rücktritt teilte er am Mittwoch auf Instagram mit.

Damit hört nun auch der letzte WM-Held von 2014 auf: Nationaltorwart Manuel Neuer (38) hat seine DFB-Karriere beendet. Das teilte er am Mittwochnachmittag (21. August) auf Instagram mit. "Danke, Deutschland! Ich habe es geliebt, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen", so Neuer zu einem Video.

Im Clip erklärt der langjährige Nationaltorhüter: "Liebe Fans, liebes Fußball-Deutschland. Irgendwann musste der Tag kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist."

15 Jahre bei der DFB-Elf

Sein klares Highlight in 15 Jahren DFB-Karriere sei der Weltmeistertitel aus dem Jahr 2014 in Brasilien. Es erfülle ihn "mit Stolz und einer Menge Dankbarkeit", wenn er heute auf seine Karriere zurückblicke und, dass er sieben Jahre lang die Kapitänsbinde getragen habe. "Alles, was danach noch kam, war für mich persönlich noch eine Zugabe." Die Heim-EM in diesem Sommer sei die Krönung gewesen.

Seine Karriere bei der A-Nationalmannschaft begann Manuel Neuer 2009 in einem Länderspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Bei der WM 2010 in Südafrika wurde er zur Nummer eins im Tor der Nationalelf. Mit 124 Einsätzen ist Neuer deutscher Rekordnationaltorhüter und mit 39 Einsätzen bei Europa- und Weltmeisterschaften deutscher Rekordspieler und -torhüter. Er gilt als einer der besten Torhüter aller Zeiten, vor allem seine mitspielende Interpretation der Torwartposition wird als revolutionär angesehen. 2013, 2014, 2015, 2016 und 2020 wurde er von der IFFHS als Welttorhüter des Jahres ausgezeichnet, zudem als Welttorhüter der Dekade 2011-2020. Die Fifa ernannte ihn 2020 zum Welttorhüter des Jahres.

Wie es beim FC Bayern München für Manuel Neuer weitergeht, ist nicht bekannt. Bei seinem langjährigen Verein steht der Torwart noch bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag.

Ehefrau Anika ist "unendlich stolz"

Erste Reaktionen auf Manuel Neuers Rücktritt gibt es bereits. Während Hunderte Fans in der Kommentarspalte des Instagram-Posts trauern, feiert Ehefrau Anika Neuer (24) ihn als "Held": "Du bist der beste Torwart der Welt, du kannst unendlich stolz sein, was du mit der Nationalmannschaft erreicht hast! Ich bin es. Wir lieben dich unendlich", schrieb sie.