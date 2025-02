Stars Manuel Neuer hat seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängert

Manuel Neuer - Training - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2025, 14:00 Uhr

Der 38-jährige Torhüter bleibt ein weiteres Jahr bei dem Traditionsverein.

Manuel Neuer hat seinen Vertrag beim FC Bayern um ein weiteres Jahr verlängert.

Der 38-jährige Torhüter hat in seiner Zeit bei dem Münchner Traditionsverein bereits einiges erlebt. Nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 im Jahr 2011 gewann Neuer mit den Bayern beispielsweise das prestigeträchtige Triple aus Deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und UEFA Champions League. Kein Wunder also, dass es dem Profikicker schwerfällt, seine Torwarthandschuhe an den Nagel zu hängen. Wie seit Montag auf der offiziellen Seite des FC Bayern München zu lesen ist, will Neuer noch eine weitere Saison, also bis zum 30. Juni 2026, für den Rekordmeister spielen. Der Sportler selbst sagt über seine Entscheidung: „Ich habe großen Spaß am Fußball und möchte weiter ein Spieler des FC Bayern sein. Ich bin noch immer hungrig und freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem besonderen Verein. Wir waren stets in guten Gesprächen, das ist ein schönes Gefühl. Es fühlt sich gut an, wir haben noch viele gemeinsame Ziele.“

Selbstverständlich sind auch die Verantwortlichen beim FC Bayern heilfroh über Neuers Zusage zu einem weiteren Jahr bei ihrem Verein. Sportvorstandsmitglied Max Eberl erklärte in einem Statement: „Manuel Neuer ist der beste Torwart seiner Generation und schon jetzt eine Ikone des FC Bayern. Wenn man über das Torwartspiel unserer Zeit spricht, spricht man über Manuel Neuer, und das weltweit.“ Für Neuer wird es die 15. Saison in München.