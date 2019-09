Manuela Schwesig offenbart Brustkrebs-Behandlung

Am Dienstag (10.09.) teilte Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern mit, dass sie die traurige Diagnose Brustkrebs erhalten hat. Aus diesem Grund gab die Politikerin bekannt, dass sie ihre Parteiämter auf Bundesebene niederlegen wird. Aufgrund der erforderlichen Behandlung wird die kommissarische SPD-Chefin in den nächsten Monaten zudem keine öffentlichen Termine wahrnehmen können.

Manuela Schwesig (45) teilte ihrem Schweriner Kabinett am Dienstag mit, dass sie an Krebs erkrankt ist. Allerdings gab die Politikerin auch schnell Entwarnung. Trotz der Diagnose möchte Schwesig ihr Amt als Ministerpräsidentin nicht niederlegen. Zudem wird sie weiterhin Vorsitzende der Landes-SPD in Mecklenburg-Vorpommern bleiben.

„Der Krebs ist heilbar“

In ihrer Mitteilung an die Staatskanzlei erklärte Schwesig: „Die gute Nachricht ist: Dieser Krebs ist heilbar. Allerdings ist dafür eine medizinische Behandlung notwendig“. Aufgrund dieser wird die 45-Jährige ihre Parteiämter auf Bundesebene abgeben.

„Allerdings ist auch klar, dass ich in den kommenden Monaten meine Kräfte auf Mecklenburg-Vorpommern, meine Gesundheit und meine Familie konzentrieren muss. Deshalb werde ich meine Parteiämter auf Bundesebene niederlegen“ , so Schwesig weiter. Damit meint sie den Vorsitz im Vermittlungsausschuss im Bundestag und Bundestag den sie seit Anfang des Jahres inne hat. Zudem erklärte die Ministerpräsidentin, dass sie während der Behandlung keine öffentlichen Termine wahrnehmen werde.

Über Twitter teilte die SPD ihr tiefes Bedauern über die Diagnose mit. „Wir wünschen dir eine schnelle und vollständige Genesung, dir und deiner Familie viel Kraft für die anstehende Zeit. Außerdem wollen wir danke sagen. Danke für deinen großen Einsatz für unsere Partei!“, so die Partei.

Familienmutter

Manuela Schwesig ist seit 2017 Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Zudem ist sie SPD-Vorsitzende des Landes.

Privat ist die Politikern vor allem eine entspannte Familienmutter, die auch mal die Wäsche liegen lässt. „Zu Hause lege ich den Schalter um, da bin ich entspannt und sehr harmoniebedürftig. Und ganz ehrlich: Da kann auch mal die Wäsche liegen bleiben“, so die Blondine gegenüber der ‚Frankfurter Allgemeine‘.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Stefan Schwesig hat die gelernte Diplom-Finanzwirtin einen Sohn (2007) und eine kleine Tochter namens Julia (2016).