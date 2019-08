Marc Terenzi beichtet: „Ich trank zwei Flaschen Wodka am Tag“

Mittwoch, 7. August 2019 09:44 Uhr

Marc Terenzi (41) feierte Anfang der 200er große Erfolge mit seiner Boyband Natural. Danach machte er solo weiter, war in diversen TV-Produktionen zu sehen und verwurschtelte seine Ehe mit Sarah Connor in einer eigenen Serie. Doch nicht immer war alles rosig, er hatte mit vielen Tiefen zu kämpfen.

Gegenüber RTL spricht Marc Terenzi über eine sehr dunkle Zeit, in der er viel Alkohol getrunken hatte: „So viele Tiefpunkte in meinem Leben und dann gibt es genauso viele Höhepunkte. Du bist die Nummer Eins und dann hast du gar kein kein Geld. Schwierige Situation Ich hatte so viel Gepäck gehabt über die letzten zehn Jahre.“

Er ist nun trocken

Mit dem Erfolg und den weniger erfolgreichen Zeiten kam Marc Terenzi nicht klar, beichtet, dass er oft im Rausch war: „Ich habe so vieles vergessen, wenn ich besoffen war jeden Tag – trank zwei Flaschen Wodka jeden Tag. Ganz normale Sachen habe ich einfach vergessen.“

Aktuell trinkt Marc keinen Alkohol mehr: „Ich saufe nicht mehr. Seit September habe ich komplett aufgehört. Das kannst du ja an meinem Körper sehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit Alkohol aufhöre. Ich war in Kliniken, das hat nicht funktioniert.“

Doch dann ging es plötzlich schnell, wie er verriet: „Von einem Tag auf den anderen habe ich aufgehört.“ Beruflich läuft es für Terenzi auch wieder, er geht als Stripper im Herbst mit den SixxPaxx auf Tour.