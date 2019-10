Marc Terenzi hat schon wieder eine Neue?

Sänger und Stripper Marc terenzi hat offenbar eine neue Freundin. Der 41-Jährige plauderte jetzt jedenfalls über seinen aktuellen Status und die Familie.

2017 war der einstige, im US-Bundestaat Massachusetts geborene Boyband-Sänger Sieger der RTL-Pritschenlager-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. In den letzten zwei Jahren habe sich für ihn einem Menge verändert. „Seit dem Dschungelcamp geht es echt aufwärts für mich“, verriet Terenzi der ‚Bild‘-Zeitung. „Seitdem erkennt mich auch ein anderes Publikum. Früher war ich bei vielen nur der Mann von Sarah Connor.“

Bei einem Festival habe er eine Sängerin kennengelernt, die zehn Jahre jünger sei als er, verriet der Musiker weiter. „Sie ist schon ganz besonders. Mal abwarten, wie sich das entwickelt.“ Mehr war jedoch bislang nicht zu erfahren.

Er wünscht sich ein Duett mit Sarah Connor

Mit der Mutter seiner zwei Kinder, Ex-Ehefrau Sarah Connor verstehe er sich auch gut: „Wir sind beste Freunde, gehen oft mit den Kindern in Berlin essen.“ Und dies, so Terenzi weiter, sei „nicht selbstverständlich in der Branche“. Sein größter Wunsch: Ein Duett mit der singenden Ex, die mit ihren deutschsprachigen Alben ein nachhaltiges Comeback hinlegen konnte. „Mit Sarah zu singen wäre eine tolle Sache“.

Quelle: instagram.com

Sarah Connor und Marc Terenzi hatten 2004 geheiratet, ihr Privatleben dann in der Doku-Soap „Sarah & Marc in Love“ ausgewalzt. Die Trennung folgte 2010. Terenzi war u.a. kurzzeitig mit der ehemaligen ‚Germany’s Next Topmodel‘-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink liiert. Es folgte u.a. das Playmate Myriel Brechtel. Nach drei Jahren trennte er sich zuletzt im Frühjahr 2019 von der Leipzigerin Anja.